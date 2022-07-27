Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Binance'ın kurucusu CEO'su Changpeng Zhao ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Nebati, "Binance kurucusu Sayın Changpeng Zhao ile videokonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptık." dedi.

Bakan Nureddin Nebati, Zhao ile yaptıkları görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda bu ekran görüntüsünü yayımladı

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşme hakkında daha fazla ayrıntı paylaşmadı. Şu anda Binance, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri ve CEO'su Changpeng Zhao da dünyanın en zengin insanları arasında.

Binance, 2017 yılında Çin asıllı Kanadalı Changpeng Zhao tarafından kuruldu ve 2021'de şirketin toplam işlem hacmi 7.7 trilyon dolara kadar çıktı. 29 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan kripto para borsası, sektörün öncü isimleri arasında yer alıyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 'CZ' şeklinde de ifade edilen Changpeng Zhao, yaklaşık olarak 19 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri listesinde 19'uncu sırada.

Fed Başkan Yardımcısından kripto paralarla ilgili önemli açıklama ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, kripto para piyasası ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kripto paralarda deprem yaşanabilir! FED Başkanının konuşması piyasaları nasıl etkileyecek? Bitcoin… Altın fiyatları FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları öncesi düşüşe geçti. Piyasalar ise ABD Merkez Bankası (FED) olmak üzere merkez bankalarından para politikası planlarına ilişkin yeni ipuçlarını bekliyor. Öte yandan FED Başkanı Jerome Powell, “Kongreye Altı Aylık Para Politikası Raporu” başlıklı duruşmada ABD Senatosu Bankacılık Komitesi önünde ifade verecek. Bu açıklama ile kripto paralarda deprem yaşanabilir.