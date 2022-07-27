Türkiye Gazetesi

Piyasada gözler Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Türkiye saati ile 21.00’da açıklanacak karar öncesi dolar, son 7 ayın zirvesini gördü. Bir süredir yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanan dolar fiyatlarında Fed baskısı rekor getirerek kuru 18'e dayandırdı.

27 TEMMUZ 2022 DOLAR-EURO'DA SON DURUM

27 Temmuz 2022'de serbest piyasada güne 17,87 TL den başlayan Dolar/TL kuru, böylelikle 20 Aralık 2021 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Son 7 ayın zirvesinde olan Dolar/TL kuru, şu anda 17,93 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL kuru ise 18,14 lira seviyesinde seyrine devam ediyor.

Dün, doların satış fiyatı 17,8620 lira, euronun satış fiyatı ise 18,1060 lira olmuştu.

DOLAR ENDEKSİ ZİRVEYE OYNUYOR

Fed’in faiz artışları nedeniyle dolar uluslararası piyasada güçlenmeye devam ediyor. Temmuz ayının ortasında 109,2 ile son 20 yılın zirvesini gören Dolar endeksi 107 ile bir kez daha zirveye oynuyor.

Dolardaki yükselişi küresel ekonominin yavaşlayacağı endişesi ve ABD’de beklenen faiz artırımları destekliyor.

UZMANLARDAN 75 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENTİSİ

Piyasalar, bugün yapılacak para politikası toplantısında Fed'in 75 baz puan faiz artırımına gitmesini bekliyor.

Altın ve dolar Fed'e kilitlendi! Ekonomist Murat Özsoy: Faiz kararı değil, açıklama yön verecek Altın ve para piyasalarının gözü kulağı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararına çevrildi. ABD'de enflasyonun yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından piyasalar Fed'in temmuz toplantısına odaklandı. Yatırımcılar Fed'den 75 baz puan faiz artırımı bekliyor.

Fed faiz kararının yanı sıra yatırımcılar ABD büyüme verilerini de takip edecek. Avrupa ekonomisinde açıklanan zayıf veriler risk iştahının azalmasına ve piyasalarda kayba neden olmuştu.

Merkez Bankası yılın üçüncü raporunda yarın yıl sonu enflasyon tahminini revize edecek. Merkez, son raporunda enflasyon tahminini yüzde 42,8 olarak açıklamıştı.

Dolar yılın zirvesinde, gözler merkez bankalarında! Yılbaşından bu yana TL’ye karşı yüzde 30’un üzerinde değerlenen dolarda yükseliş devam ediyor. Dolardaki küresel güçlenmeye bağlı olarak Dolar/TL kuru dün 17,60 seviyesini test ederek yılın zirvesini görürken, gözler bugün açıklanacak Türkiye ve Avrupa’daki iki önemli faiz kararına çevrildi.

Yaptırımların hedefindeki iki dev ülke harekete geçti: Dolara savaş açtılar Uzun yıllar batı ülkeleri ile beraber ABD'nin ekonomik yaptırımlarına maruz kalan İran ve Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimi ile yine yaptırım listesine giren Rusya doların etkisini azaltmak için harekete geçti. İki ülke dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile gerçekleşen tarihi Tahran zirvesinin ardından aralarındaki finansal işlemlerde Rus rublesi ve İran riyali kullanma kararı aldı.