Türkiye Gazetesi

FED'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı aktarıldı.

Son harcama ve üretim göstergelerinin yumuşadığı belirtilen açıklamada, bununla birlikte son aylarda istihdam kazanımlarının güçlü olduğu ve işsizlik oranının düşük kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Enflasyon, salgınla ilgili arz ve talep dengesizliklerini, yüksek gıda ve enerji fiyatlarını ve daha geniş fiyat baskılarını yansıtarak yüksek kalmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın insani ve ekonomik zorluklara neden olduğu yinelenen açıklamada, savaş ve ilgili gelişmelerin enflasyon üzerinde ek yukarı yönlü baskı oluşturduğu ve küresel ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi.

Fed'in faiz kararı sonrası dolar ve euroda son durum Fed'in politika faizi için 75 baz puan artırıma gitmesinin ardından dolar/TL paritesi 17,90 civarında seyrediyor. Euro ise 18,16 lira seviyesinde seyrine devam ediyor.

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