Türkiye Gazetesi

Ekonomi piyasalarında gözlerin çevrildiği Fed, faiz kararını açıkladı. Buna göre; Fed politika faizi için 75 baz puan artırıma gitti. Bu gelişmelerin ardından dolar ve euronun tepkisi merak ediliyor. İşte Fed'in faiz kararının ardından piyasalarda son durum...

PİYASALARDA SON DURUM

FED'in faiz artımı kararının ardından dolar/TL paritesi 17,90 civarında seyrediyor. Euro 18,16 olarak piyasada fiyatlanırken altının gram fiyatı ise 991 liradan satılıyor. Bitcoin ise 22 bin doların üzerinde seyrediyor.

DOLAR ENDEKSİ ZİRVEYE OYNUYOR

Fed’in faiz artışları nedeniyle dolar uluslararası piyasada güçlenmeye devam ediyor. Temmuz ayının ortasında 109,2 ile son 20 yılın zirvesini gören Dolar endeksi 107 ile bir kez daha zirveye oynuyor.

Dolardaki yükselişi küresel ekonominin yavaşlayacağı endişesi ve ABD’de beklenen faiz artırımları destekliyor.

FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI

ABD Merkez Bankası (Fed) Temmuz toplantısında beklendiği gibi 75 baz puanlık faiz artışına gitti. Bu karar sonrasında Fed, politika faizi oranını yüzde %2.25-2,50'ye yükseltti. Fed’den yapılan yazılı açıklamada, FOMC’un enflasyon tehditleri konusunda çok endişeli olduğu belirtilirken, yüzde 2 enflasyon hedefine dönülmesine güçlü şekilde bağlı kalındığı hatırlatıldı. Bilanço daraltmanın Eylül ayında da planlandığı gibi hızlandırılacağı aktarıldı.