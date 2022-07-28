Türkiye Gazetesi

Canan ERASLAN - ÇANAKKALE

Türkiye'nin köklü sanayi kuruluşlarından Kale Grubu geleneksel hâle getirdiği temel atma törenlerine bir yenisini daha ekledi. Her 27 Temmuz’da bir yatırımı hayata geçiren ya da bir yatırım müjdesi veren Kale Grubu, 65’inci yılında da Granit Slab yatırım hattının temelini attı. Hattın, 32 milyon avro yatırımla 2022 sonunda üretime başlaması planlanıyor. Granit Slab hattı devreye girdiğinde, toplam kapasiteye katkısının 1,5 milyon metrekare, yıllık ciroya katkısının ise ortalama 500 milyon TL olması öngörülüyor.

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, dünya standartlarında en son teknoloji makine ve fırınlarla donatılacak hatta, üretimin yüzde 70’inin ihraç edileceğini ve ilk etapta 70 kişiye istihdam sağlanacağını açıkladı.

KÖKLERDEN GÖKLERE

Kale Grubu’nun DNA’sında sanayicilik kodlanmış bir grup olduğunu dile getiren Okyay, sözlerine şöyle devam etti: Küresel ve yerel pazardaki tüm zorluklara rağmen yatırım yapma şevkimizi asla kaybetmiyoruz. 2022- 2026 döneminde 230 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyoruz. Yatırım odağımızda yurt dışında büyüme, yeni iş alanları, dijital dönüşüm, inovasyon ve sürdürülebilirlik var. Önümüzdeki yıllarda ana faaliyet alanlarımızı destekleyen ve geliştiren katma değeri yüksek iş alanlarına odaklanacağız. Grubumuzun yapı sektöründe malzeme, izolasyon, proje ve uygulama alanlarındaki tecrübesinden güç alarak, çatı ve arazi tipi anahtar teslim güneş enerjisi sistem tasarımı ve kurulumu faaliyetlerini yürütmek üzere yeni yatırım fırsatlarını araştırıyoruz. Bunun yanı sıra enerji depolama sistemleri, yakıt pilleri ve hidrojen enerjisi gibi önümüzdeki yıllarda yaygınlaşması beklenen ileri enerji çözümlerine yönelik incelemelerimiz de devam ediyor. Köklerden göklere uzanan üretim yolculuğumuzu, güncel gelişmeler ve trendler doğrultusunda faaliyet alanlarımızı çeşitlendirerek sürdüreceğiz.

TÜRK FÜZELERİNE YERLİ MOTOR

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, Kale bünyesinde geliştirdiklerini millî Turbojet Motoru KTJ-3200’ün kalifikasyonunun başarıyla tamamlandığını söyledi. Motorda seri üretime geçildiğini dile getiren Okyay "Tüm kontrol ve aksesuarları dâhil Kale AR-GE tarafından geliştirilen motorumuzun, her parçasını kendimiz, yurt dışı bağımlılığımız olmadan üretiyoruz. Çakır füzesine güç verecek KTJ-1750 motorumuzun prototip seviyesi testleri son derece başarılı gidiyor. Yine tasarımını öz kaynak projesi olarak yürüttüğümüz bir diğer yeni motorumuz KTJ-3700 de farklı platformlara güç vermek için geliştirilmekte. Bu yıl bu motorun da ilk ateşlemeleri yapılacak. Geliştirdiğimiz motorlara yurt içinden olduğu kadar yurt dışı firmalardan da yoğun ilgi söz konusu" dedi.

İBRAHİM BODUR ANILDI

Merhum İbrahim Bodur tarafından 1957 yılında temelleri atılan Kale Grubu, doğduğu topraklar olan Çanakkale’nin Çan ilçesinde, 65. yaşını geleneksel Seramik Bayramı ile birlikte kutladı. İbrahim Bodur’u anmak üzere, merhum iş adamıyla 50 yılı aşkın dostluğu olan seramik sanatçısı Mustafa Tunçalp tarafından hayata geçirilen ve 75 eserden oluşan 65. Yıl Toprak ve Sanat Çınarı Sergisi ziyaretçilerle buluştu. Seramik Bayramı kutlamalarının en önemli anlarından biri de Kale Grubu’nun 65. yılı onuruna ressam Mehmet Sinan Kuran’ın öncülüğünde oluşturulan kolektif resim çalışmasının, Zeynep Bodur Okyay tarafından yapılan son dokunuşla tamamlanması oldu. Grubun İstanbul Levent’teki genel merkezinde haziran ayında başlatılan başlayan resim çalışmasına, Mardin’den Isparta’ya, Erzurum’dan Mersin’e kadar Grubun faaliyette bulunduğu şehirlerdeki çalışanlar ve tüm paydaşları da katkı sağladı. 6 bine yakın kişinin hem ‘İyi Bak Dünyana’ perspektifini hem de 65. yıla dair duygularını yansıttığı kolektif resim büyük beğeni topladı.