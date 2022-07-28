Türkiye Gazetesi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin. Araba almayın" çağrısı, otomotiv piyasasını tedirgin etti. Araba alım-satımı için müşteriden gelen telefonlar susunca sektör temsilcileri tepki gösterdi.

"İNANDIRICI GELMİYOR"

Kılıçdaroğlu’nun sözlerini değerlendiren Ankara Oto Galericileri Derneği (ANODER) Başkanı İlkay Kalkan şunları kaydetti: Bunu söylüyorsa nasıl kaynak bulacağını da açıklamalı. ÖTV indirimi nasıl olacak, neye göre indirilecek söylemeli. Sektörün içindeyiz, bugünkü ortamda ‘İkinci el araba fiyatına sıfır araba alacaksınız’ demek, inandırıcı gelmiyor. Bu açıklama piyasayı olumsuz etkiledi, telefonlar sustu. İnsanlar şu an beklemeye geçti. Kararsız olanlar araba alacaksa almıyor, satacaksa da satmıyor, piyasa kitleniyor. Ülkede huzur, istikrar olduğunda ve güven ortamı oluştuğunda galericiler de vatandaşlar da araba alıp satıyor. Böyle bir açıklama olduğunda ise insanlar tedirgin ve huzursuz oluyor.

"SEKTÖRÜMÜZÜ DAHA DA SIKINTIYA SOKACAK"

CHP liderine bir tepki de Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç’tan geldi. Pandemi sebebiyle tüm dünya genelinde yaşanan çip krizi ve lojistik problemlerin etkisinin sürdüğüne dikkat çeken Erkoç "Arzın oldukça sınırlı olması, ülkemizde de yılda 10 milyon adetleri bulan satış rakamlarında istikrarı bozarak dalgalı bir seyir izlemesine yol açtı ve artan fiyatlar ile vatandaşlarımızın otomobil sahibi olması oldukça zorlaştı. Böyle bir piyasa ortamında, otomobil alımını ve doğal olarak satımını erteleyin çağrısı, hâlihazırda zorlu bir süreçten geçen sektörümüzü daha da sıkıntıya sokacaktır. Maalesef sektörde belirsizlik oluşturacak talihsiz bir açıklama oldu. Biz sektör mensuplarının bu konudaki beklentisi, siyasilerimizin sektörel açıklamalar yapmadan önce, bizlerden görüş alarak, daha dikkatli beyanatlar ile gelecek projelerini belirlemeleri. Aksi durumda sektörümüze olumsuz yansıyacağı aşikâr” ifadelerini kullandı.

Otomotiv ÖTV'sinde Cumhurbaşkanı'na yeni yetki: 3 kat artırabilecek, sıfırlayabilecek Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile birlikte ÖTV tebliğinde yer alan 'Bakanlar Kurulu' ibaresi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirildi ve Cumhurbaşkanı'na motorlu araç ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırma ve sıfıra indirme yetkisi tanındı.