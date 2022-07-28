Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

İstanbul’da gerçekleştirilen imza töreninde konuşma konuşan Letgo CEO’su Johan Nel “Türkiye'de 26 şehirde 63 noktada hizmet veriyoruz. Bundan 1,5 yıl önce Pilot Garage ile başlattığımız iş birliğini somut bir yatırıma dönüştürdük. Pilot Garage ile güç birliği yaparak araba alışverişinde güvenilir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz” dedi.

Pilot Garage Kurucu CEO’su Cihan Emre ise bu ortaklığın ikinci el araç sektörüne güven kazandıracağını ve yenilikçi bir bakış açısı getireceğini ifade etti.

Letgo Oto+ ile galeri işine girdi Türkiye’nin önde gelen ikinci el ürün satış platformu Letgo, araç alım-satım işine girdi. Letgo Oto+ adında ilk şubesini Maslak Oto Sanayi'de açan Letgo, Türkiye’nin 81 ilinde ikinci el araç alım ve satımı yapacak.