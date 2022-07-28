Türkiye Gazetesi

Kaan ZENGİNLİ

Serbest piyasa mantığıyla isteyenin istediği fiyattan ürün satabildiği sahibinden.com sitesine soruşturma başlatıldı. Gazetemizin uzun süredir kamuoyu gündemine getirdiği konuya Rekabet Kurumu el attı. Başta konut ve otomobil fiyatlarının manipüle edildiği internet sitesi ticarette fiyatların belirlendiği pazaryeri pozisyonunda bulunuyordu. Sitede bazı galerici ve emlakçıların ortak hareket ettiği de iddialar arasında yer alıyordu. Ekspertiz araştırması yapılmadan satıcının kendi iradesi ile fiyat belirlediği site nedeniyle konut ve otomobil fiyatları tarihi zirveleri gördü. Fırsatçı tüketicilerin uğrak yeri olan site hakkında ‘hâkim rolü kötüye kullanma’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

‘BU BİR MANİPÜLASYON’ DEDİK

28 Aralık 2021 yılında ‘Sahibinden manipülasyon! 'İstediğimi yazarım' zihniyetiyle fiyatlar uçtu’ başlıklı haberimizde internet sitesinin denetime alınmasını ve uçuk fiyat hareketlerinin önlenmesi gerektiğini Türkiye’ye duyurmuştuk. Konut ve otomobil fiyatlarının döviz artışı nedeniyle yükseldiğini ancak asıl sert çıkışın sitede yer alan ilanlardan kaynaklandığını ifade etmiştik.

DOLANDIRICILARIN UĞRAK YERİ

Denetimin olmaması sebebiyle birçok dolandırıcılık vakasının da yaşandığı sarı sitede milyonlarca ilan bulunuyor. Sitede yalnızca konut ve otomobil fiyatları manipüle edilmiyor. Aynı zamanda sahte ilanlarla vatandaşların mağdur da oluyor. 11 Mayıs 2022 tarihinde ‘Konutta kaparo dolandırıcılarına dikkat’ haberimiz ile bu konuyu gündeme taşımıştık. Sahte ilanlar vererek olmayan evleri satışa çıkaran dolandırıcılar sarı siteyi kullanarak emellerine ulaştıklarını gündeme getirmiştik.

HAKİM ROLÜ KÖTÜYE KULLANMA

Rekabet Kurulundan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ’nin emlak ve vasıta satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası ile 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 22- 29/469-M sayı ile karar verdi.

Sahibinden manipülasyon! 'İstediğimi yazarım' zihniyetiyle fiyatlar uçtu Konut ve emlak piyasasında ‘köpük fiyatlar’ düşmek bilmiyor. Sektör temsilcileri; “Herkes keyfine göre fiyat yazamamalı, konut satışlarında ekspertiz raporu alınıp o rakama yakın ilana çıkılmalı. Otoda ise vatandaşların yıllık satış limitleri düşürülmeli, sıfır km’ye göre ikinci el değerlemeler yapılmalı, bu işler belgeli kurumlar tarafından yürütülmeli, yaptırım ve cezalar artırılmalı” diyor.