Türkiye Gazetesi

Dar gelirlilerin maddi konularda hukuka taşınmış problemlerin çözümü için Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarının yürüttüğü çalışmada son aşamaya gelindi. Bu doğrultuda, iki bakanlığın yetkilileri bugün son bir toplantı yapacak.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, iki bakanlığın yaptığı ortak çalışmayla dar gelirlilerin maddi konularda yargıya taşınan meselelerinin çözümü için bir taslak çalışma hazırlandı. Taslağın kapsamına ilişkin detaylar dünkü toplantıda görüşüldü. Hazine ve Maliye ile Adalet Bakanlıklarınca hazırlanan çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Dar gelirli vatandaşları ilgilendiren düzenlemenin detaylarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor.

İki bakanlıktan dar gelirli vatandaşlara müjde: Detaylar bugünkü toplantıyla netlik kazanacak İki bakanlık yaptığı ortak çalışma ile dar gelirli vatandaşlara müjde hazırlığında. Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarının yetkilileri bugün son bir toplantı yapacak, detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.