Türkiye Gazetesi

Fed kararı sonrası altın fiyatları yükseldi. Güne 997,32 ile başlayan gram altın, saat 09:20 itibarıyla %0,42 artışla 1.001,46'dan işlem görüyor. Dün en düşük 997,32, en yüksek 997,94 seviyelerini gören Gram Altın, günü 997,35 seviyesinde kapattı.

SON BİR AYIN ZİRVESİ

Gram Altın, 15.07.2022 tarihinde 945,75 ile son bir ayın en düşük, 28.07.2022 tarihinde ise 1.002,02 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

PİYASALARDA ALTIN

Çeyrek altın 1633 liradan fiyatlanıyor. Çeyrek dün kapanışta 1630 liraydı.

Yarım altın 3263 liradan işlem görürken, dün günü 3260 liradan kapattı.

Güne 6510 liradan başlayan cumhuriyet altını, dünkü kapanışını 6502 liradan yapmıştı.

Ons altın ise 1737 dolardan fiyatlanırken, dün günü 1734 liradan kapattı.

FED ETKİSİ

Fed yakın zamanda çıkan ekonomik verilerin ekonomik büyümenin yavaşladığına işaret ettiği yönünde uyarıda bulundu. Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısında enflasyonu kontrol altına alma hedefinde kararlı olduğunun sinyalini verdi. Bir sonraki faiz artırımının boyutuna dair beklentilerini açıklayan Powell, "bir noktada" faiz artırımlarını yavaşlatmanın uygun olacağını söyledi

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