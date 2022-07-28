Türkiye Gazetesi

"Bursa Üretim Sürecine Katılım Desteklenmesi Projesi" kapsamında Bursa’da konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, bu proje ile 50 bin istihdam sağlanmayı hedeflediklerini ifade ederek EYT ve diğer projelerle ilgili önemli bilgiler verdi.

Bursa projesiyle ilgili konuşan Bilgin “Bu proje ile sanayide 50 bin istihdam sağlamak istiyoruz. Bu programın başarılı olması sanayiye çeşitli sektörlerde yetişmiş iş gücü sağlamaktır. Bu Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar noktasında anlamlıdır. Türkiye gelişmekte olan bir ülkendir. Diğer gelişmekten olanlardan ayrışıyor. Yüzde 11,7 büyüyerek ayrıştık. Bunlardan biri de salgın döneminde açıkça gördük. Dünya’nın en hızlı büyüyen bir ülke olarak ayrıştık. Büyüme hızı oldukça iyi, 7,3 büyüdük. Sanayide büyüme devam ediyor. 9,1 sanayi sektörü büyüdü. Sanayideki imalat bütün sanayiyi sürükledi. Türkiye üretim gücü ile sorunları aşabilir. Elbette genç nüfus var. Genç nüfusun avantajları gibi sorunları da var. Ekonomi gençleri istihdam edecek potansiyeli sahip değilse işsizlik ortaya çıkar. Ekonominin yeni işler üretmesi gerekiyor. Türkiye ekonomisinin performansı ortadadır” dedi.

“TÜRKİYE TARİHİ BİR ROL ALDI”

Bilgin tahıl koridoruyla konusundan, “Dünya ekonomik kriz içindedir. Bu krizin öncelikle hepimizin bildiği enerji merkezlidir. Bilhassa Ukrayna savaşından sonra enerji ve tahıl sorunlarını öne çıktığı bir aşamadan geçiyoruz. Rusya-Ukrayna ve batı ülkeler arasında yaşanan sorunlar karşısında Türkiye’nin yapıcı rol oynadığını hepimiz görüyoruz. Tahıl krizinin çözülmesinde Türkiye’nin üstlendiği rolü herkes gördü. Ukrayna’daki tahılın dünyanın ihtiyacı olan yerlere transfer edilmesidir. Türkiye burada tarihi rol oynadı. Bütün insanlık için bu rolü üstlendi. Bu aynı zamanda bölgede Türkiye’nin barış kuran, savaşı sonlandıran bir rolü olduğunu da dünyaya göstermiş oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmak üzere Türkiye’nin rolüne teşekkür etmesi, bu süreçte iş birliği geliştirilmesi bölgeden barışın için başlangıç adımı olur” şeklinde bahsetti.

“KADIN İSTİHDAMI”

“İşçi, işvereni buluşturacak, bu ülkedeki kayıt dışı istihdam içinde yer almasını önleyecek düzenli çalışmayı örgütleyecek programdır. Türkiye çapında hızlıca yayılacak. Bursa’ya da katkı sağlayacak. Bursa’yı başka programda ziyaret edeceğiz. Kadın istihdamına ağırlık veren 50+1 istihdam programımız olacaktır. O günde sizlerle birlikte olacağız."

‘EYT’DEN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAHSEDECEĞİM’

Milyonlarca kişinin beklediği EYT ile ilgili konuşan Bilgin, "3600 ek gösterge, asgari ücret, yarın da sözleşmeli personel konusunda dosyayı açtığımda basınla paylaşacağım. Geçici işçiler, EYT’yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım. Önümüzdeki günlerde söz edeceğim. İstihdam daha önemlidir. Bu konuya üretim sürecine katılımına dikkatlerini çekmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

EYT için 3 formül 1999 yılında çıkan kanunla emeklilik yaşının yükseltilmesinden etkilenen yaklaşık 1 milyon EYT’li için yaş, prim günü ve her ikisini birden içine alan çözüm düşünülüyor...