Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ortaya çıkan enerji krizi ile birlikte brent petrol rekor üzerine rekor tazelemişti. Brent petrolde yaşanan yükseliş, dünya çapında akaryakıt fiyatlarında zamları beraberinde getirmişti. Bu gelişmelerin ardından politik atılımlar ve tahıl koridoru anlaşmasının sağlanması gibi olumlu gelişmelerle birlikte bir süredir düşüş yaşanan brent petrolde rüzgar yeniden tersine döndü. Yüzde 1,3 artış yaşayan brent petrol 103 dolar seviyelerinden işlem görürken yaşanan artış sonrası benzin ve motorine zam beklendiği bildirildi.

HAM PETROL STOKLARINDA AZALMA VAR

Brent petrol fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış etkili olduğu biliniyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azalarak 422 milyon 100 bin varile gerilediğini duyurdu. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 4 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Bahsi geçen dönemde ABD'nin benzin stokları da 3,3 milyon varil azalışla 225 milyon 100 bin varil oldu. Bu veriler, ülkede petrol talebinin yüksek seyrettiği algısı oluşturarak fiyatları destekledi.

PETROLDE FED FAİZ KARARI ETKİSİ

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün beklendiği gibi politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltmesinin ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek toplantılarda daha yumuşak adımlar atılabileceği mesajını vermesi de fiyatları destekleyen bir unsur oldu.

28 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL'DA MAZOT VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22.25 TL/LT

İstanbul'da mazot (motorin) litre fiyatı: 24.53 TL/LT

İstanbul'da LPG fiyatı: 10.79 TL/LT

ANKARA'DA MAZOT VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22.36 TL/LT

Ankara'da mazot (motorin) litre fiyatı: 24.62 TL/LT

Ankara'da LPG fiyatı: 11.05 TL/LT

İZMİR'DE MAZOT VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

İzmir'de benzin litre fiyatı: 22.36 TL/LT

İzmir'de mazot (motorin) litre fiyatı: 24.65 TL/LT

İzmir'de LPG fiyatı: 10.73 TL/LT

ABD’li dev banka JPMorgan uyardı: Brent petrolde korkunç senaryo! 380 dolara kadar… Dünyaca ünlü dev banka JPMorgan, G7 zirvesinde Rus petrolüne yönelik alınan üst fiyat sınırının petrol fiyatlarını uçuracağını belirtti. Geçen hafta toplanan Batılı ekonomistler, Rus ekonomisini daraltmak için yeni yaptırım kararların alınacağını söyledi. Ancak uzmanlar alınan kararlarla küresel ekonomilerde büyük zarar oluşabileceğine dair uyarılarda bulundu. Özellikle Brent petrolüm yeniden rekor fiyatlara çıkabileceğini ve bu durumun benzin fiyatlarında büyük artışlara neden olabileceğini söyledi. İşte petrol piyasasında son dakika gelişmeleri…