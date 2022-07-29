Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, EYT ile ilgili çalışmaların detaylarını yakın zamanda açıklayacaklarını bildirdi. Bugün sözleşmeli personel konusunda çalışmaları kamuoyu ile paylaşacak olan Bakan Bilgin "Geçici işçiler, EYT’yi tamamladığımız gün de onları açıklayacağım. Önümüzdeki günlerde söz edeceğim. İstihdam daha önemlidir. Bu konuya üretim sürecine katılımına dikkatlerini çekmelerini istiyorum” dedi. Bilgin çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini ifade ederek "Aralıkta da yeniden bütün bu şartları dikkate alarak emekçilerimizi koruyacak kapsamlı bir düzenleme yapacağız" diye konuştu.

Hükûmet, yaşını tamamlamasına rağmen prim eksiği olduğu için emeklilik hakkını elde edemeyen ‘emeklilikte prime takılanlara’ (EPT) da çözüm bulunmasını gündemine aldı. Bu doğrultuda eksik primlerin tamamlanmasına yönelik bir düzenleme yapılması veya mevcut prim gün sayısı üzerinden eksik maaş bağlanması formülü tartışılıyor.

EYT'ye Türk modeli: Prim gün sayısına bakılacak Yapılan çalışmada en fazla üzerinde durulan formül kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin prim gün sayısını dolduranların yaş şartını yerine getirmemiş olsa bile hemen emekli edilmesi.

EYT'de son durum: Milyonların gözü kulağı EYT son dakika haberinde! İşte masadaki formüller EYT son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. EYT'de son durumu merak eden milyonlar, gelişmeleri anbean takip ediyor. Asgari ücret, ek gösterge ve KYK kredi faizi gibi sorunların çözüme ulaşmasının ardından gözler 'emeklilikte yaşa takılanlar'a çevrildi. Bakan Bilgin'in düzenlemenin Meclis'e geleceğini açıklamasının ardından gözler masadaki formüllerde. EYT son dakika gelişmeleri ve EYT'de son duruma dair detaylar haberimizde...