Türkiye Gazetesi

Fabrikanın sahibi Ergün Kurluk, “Çin'den Avrupa'ya ürün en erken 55 günde giderken biz buradan 4 günde ürünü Avrupa'nın 44 ülkesine göndereceğiz. Biz Avrupa'nın Çin tedarikçisi olmayı hedefliyoruz” dedi. Avrupa'nın artık klimalarını Adana'dan alacağını ve zamandan tasarruf edileceğini vurgulayan Kurluk “Makinelerimizin tamamı 2023 Mart ayında gelecek. Haziran ayında testleri yapacağız ve kasım, aralık aylarında ise seri üretime geçeceğiz. 2024 yılında tam olarak faaliyete geçeceğiz. Çin'den yola çıkan bir ürünün Avrupa'ya ulaşma süresi minimum 45-55 gün. Biz ise 4 günde 44 ülkeye jeopolitik durumumuzdan dolayı ulaşabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

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