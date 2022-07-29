Türkiye Gazetesi

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ihracatı ilk yarıda yüzde 34 artışla 2 milyar 52 milyon dolara yükseldi. İlk 6 ayda en çok ihraç edilen üç ürün tavuk eti, süt kreması ve levrek oldu. Tavuk eti ihracatı yüzde 54 artışla 248 milyon dolara, süt kreması yüzde 86 yükselişle 133 milyon dolara, levrek ise yüzde 17 artışla 131 milyon dolara ulaştı. Beyaz et ihracatında büyük potansiyel barındıran Çin'de yüksek artış yakalandı. Çin'e yapılan beyaz et ihracatı haziran itibarıyla son 12 ayda yüzde 353 artarak 61 milyon dolara çıktı.

Kargo gönderimlerinde ihracatçıya destek Kobilerin dünya ticaretine açılması amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Yurtiçi Kargo, Amerika ve Avrupa’dan sonra, Yakın Doğu Kampanyasını da kullanıcıları ile paylaştı.

Adlarını bilmezdik, şimdi ihracat yapıyoruz! Türkiye, 20-30 yıl önce adını dahi bilmediğimiz tropik meyvelerin üretiminde önemli mesafe katederken, ihracatta da gelirini artırıyor.