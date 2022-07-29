Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Gazın kara ile buluşacağı Filyos Limanı’nda, karadaki boru işlemleri tamamlandı. Denizin sığ kesimlerinde boru yerleştirme işlemini yapacak olan ‘Castoro 10’ isimli gemi çalışmalarına devam ederken, ‘Castorone’ gemisi de derin denizlerdeki boruları serme işlemi için bu ay başında göreve başlamıştı. Karadan yaklaşık 170 kilometre açıkta bulunan Sakarya Gaz Sahasından Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisine gazın uluşmasını sağlayacak boruların büyük bir kısmı Castorone tarafından denizin dibine döşenecek. 325 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde ve 56 bin 529 groston ağırlığında olan Castorone, deniz altında 23 günde 40 kilometre ilerleyerek boruları yerleştirdi. Boru serim işlemleri hem karada hem de denizde yıl sonuna kadar bitirilecek. Karadeniz gazı için bakanlık tarafından yapılan çalışmalar üç ayrı fazda yürütülüyor.

Karadeniz ve Doğu’yu şahlandıracak proje 1.200 kilometrelik mesafesi ile Türkiye’nin en uzunu olacak olan Kapıkule-Gerede-Gürbulak otobanına 2023 yılında başlanması planlanıyor. Gerede’den ayrılarak Karadeniz ve Doğu etabını oluşturacak olan otoban Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan ve Erzurum’dan Gürbulak sınır kapısına bağlanacak. Bölgeyi şahlandıracak olan proje Türkiye’nin Orta Asya ve Çin ticaretinde önemli rol oynayacak.

Karadeniz gazı için bir adım daha atıldı Türkiye’nin doğalgaz arz güvenliğinde önemli bir paya sahip olacak Karadeniz gazının vatandaşa ulaştırılması için yapılacak boru hattının güzergâhında kamulaştırılacak alanlar belirlendi.