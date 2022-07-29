Türkiye Gazetesi

Haftanın son işlem gününde hem yatırımcılar hem de düğün sezonu olması nedeniyle vatandaşlar 29 Temmuz güncel altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabını merak ediyorlar. Dünyada yaşanan gelişmeler sonrası dün altının gram fiyatı bin liranın üzerine çıktı. Peki yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın ne kadar, 29 Temmuz gram altın güncel fiyatı ne kadar? İşte konuya ilişkin detaylar...

ABD Merkez Bankası'nın (FED) beklentiler doğrultusunda politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından hem dolarda ve altında yükseliş devam ediyor. Analistler, FED'in politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından FED Başkanı Jerome Powell'ın gelecek toplantılarda daha yumuşak adımlar atılabileceği mesajının altına olan talebi artırdığını söyledi.

Piyasalar ise FED Başkanı Powell'ın faiz artırımlarının yavaşlayacağı ve 2023'de faiz indirimine gidileceğine işaret eden açıklamalarının ardından pozitif seyretti.

29 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Haftanın son işlem günü olan 29 Temmuz Cuma günü altın fiyatları yukarı yönlü ibreyi göstermeye devam ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR: Önceki gün kapanışı 1.012,59 liradan yapan gram altının şu anda alış fiyatı 1.016,53 lira satış fiyatı ise 1.016,72 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR: Çeyrek altın, son kapanışını 1.670 lira seviyesinde yapmıştı. 29 Temmuz itibarıyla 1.656 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.674 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR: Önceki kapanışını 3.341 liradan yapan yarım altın, 3.301 lira alış ve 3.352 lira satış fiyatına sahip durumda.

TAM ALTIN NE KADAR: 29 Temmuz tam altın alış fiyatı: 6.581 lira, satış fiyatı ise 6.659 lira seviyelerinde.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR: Önceki kapanışını 6.660 lira üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.606 lira, satış fiyatı 6.684 lira üzerinden işlem görüyor.

Fed faiz kararını açıkladı piyasalar sallandı: İslam Memiş, dolar ve altın için son alım fırsatını açıkladı ABD Merkez Bankası Fed'in 75 baz puan artırıma gitmesinin ardından küresel piyasalarda dolar endeki gerilerken altın ve gümüş gibi değerli emtialar ise yükselişe geçti. Bu gelişmelerin ardından altın ve dolarda gidişatın nasıl olacağını merak eden vatandaşlara, Ekonomi ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten önemli bir tavsiye geldi. İslam Memiş, dolar ve altın için son alım fırsatını açıkladı.