Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası dolar ve Euro’da yükseliş devam ediyor. Güne 17,92 ile başlayan dolar saat 09:20 itibarıyla %0,09 artışla 17,93 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,83, en yüksek 17,94 seviyelerini gören dolar günü 17,93 seviyesinde kapattı.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 106,25 seviyesinde. Dolar endeksi dün yüzde 0.28 gerileyerek üç haftanın dip seviyesine düşmüştü. Euro ise güne 18,31 ile başlayarak, saat 09:25 itibarıyla %0,65 artışla 18,39 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,13, en yüksek 18,40 seviyelerini gören Euro, günü 18,34 seviyesinde kapattı. Euro, 30.06.2022 tarihinde 17,23 ile son bir ayın en düşük, 28.07.2022 tarihinde ise 18,40 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Turizmde hedef 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir Pandemide turizm sektörü yeniden yapılandı, tanıtım stratejisi değiştirildi, 81 il kapsama dâhil edildi, gastronomi, kültür, tarih, denizgüneş, kruvaziyer gibi önemli alanlar belirlenip hedefe göre onlarca film çekildi. Yüzlerce noktada tanıtım yapıldı, milyarlarca izlenmeye ulaşıldı ve hedef büyüdü: 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir...

ABD'den çip üretimine 280 milyar dolarlıklık destek ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, çip üretiminin ülke içinde artırılması ve bu konuda Çin ile daha iyi rekabet edilmesi amacıyla hazırlanan ve sektöre 280 milyar dolarlık yardımı öngören yasa tasarısını onayladı.

Fed faiz kararını açıkladı piyasalar sallandı: İslam Memiş, dolar ve altın için son alım fırsatını açıkladı ABD Merkez Bankası Fed'in 75 baz puan artırıma gitmesinin ardından küresel piyasalarda dolar endeki gerilerken altın ve gümüş gibi değerli emtialar ise yükselişe geçti. Bu gelişmelerin ardından altın ve dolarda gidişatın nasıl olacağını merak eden vatandaşlara, Ekonomi ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten önemli bir tavsiye geldi. İslam Memiş, dolar ve altın için son alım fırsatını açıkladı.