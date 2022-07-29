Türkiye Gazetesi

Binlerce çiftçinin beklediği haberi Bakan Kirişçi verdi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda Kirişci, "833 milyon 644 bin 98 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadesini kullandı.

Kirişci'nin paylaşımına göre, ödemelerin 758 milyon 766 bin 281 lirası çiğ süt desteği, 39 milyon 399 bin 326 lirası kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi, 24 milyon 579 bin 214 lirası büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatı, 9 milyon 796 bin 707 lirası uzman eller proje desteği, 1 milyon 102 bin 570 lirası hayvan gen kaynakları kapsamında yapılacak.

Tarım Bakanlığı düğmeye bastı! "Çayır tırtılıyla mücadele" talimatı verildi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Trakya Bölgesi'nde, özellikle ayçiçeği ekili alanlarda, görülen çayır tırtılı ile mücadele amacıyla "Ayçiçeğinde Çayır Tırtılı Zirai Mücadele Teknik Talimatı" hazırlandı.

Çölleşmiş araziler tarım için kullanılacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yağışın az olduğu, kurak ve yarı kurak alanlarda ağaç dikim başarısını artırmak, az maliyetle tarım yapılmasını kolaylaştırmak için Ekobox Bitki Destek Ünitesi Projesi’ni hayata geçirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu: Destek ödemeleri başladı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarım destek ödemelerinin başladığını açıkladı. Kirişçi, "87 milyon 22 bin 278 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.