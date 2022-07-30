Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ordu'ya gidiyor. Kentte 223 kurum ve kuruluş tarafından yapılan hizmetlerin toplu açılış törenini gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık fiyatını da açıklaması bekleniyor.

Geçen yıl hasat başladıktan sonra 26.50 TL olarak açıklanan fındık fiyatları, sezon sonrası serbest piyasada 40 TL'ye kadar yükseldi. Üreticiler ise maliyetin 60 TL'ye kadar çıktığını belirterek, açıklamanın bu yıl erkene çekilmesinden memnun olduklarını ve iyi bir fiyat açıklanacağına inandıklarını dile getirdi.

"BİRİM FİYATI DOLAR KARŞILIĞINA GÖRE BEKLİYORUZ"

Konuya dair gazetemize açıklamada bulunan Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça "Fiyat beklentimiz, her zamanki gibi 3,5 doların karşılığı olan Türk lirası. Bugünkü kura göre beklentimiz 55-60 lira civarı. Fındık, yüzde 80’i ihraç edilen bir ürün ve satışı dolar üzerinden yapılıyor. Bu nedenle birim fiyatı dolar karşılığına göre bekliyoruz" dedi.

15 AĞUSTOS’TA BAŞLAMALI

Rekolte beklentileriyle ilgili de konuşan Akça, Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 yılı fındık rekoltesinin 765 bin 287 ton olarak tahmin edildiğini hatırlatarak "Rekolte beklentisinin bu seneki artışının yüzde 80’i Ordu’dan gerçekleşti. Beklentide 90-95 bin ton civarında bir artış söz konusu. Bu sene birçok üretici, gübreye gelen aşırı zamdan dolayı gübrelerinin çoğunu kullanamadı. Fındıkta dökülmeden kaynaklı bir sıkıntı oluşma ihtimali var. Bunu da göz önüne aldığımızda bu sene fındık rekoltesinin 740750 bin ton civarında oluşacağını düşünüyorum" dedi.

"FINDIK MÜSTAHSİLİNİ ENFLASYONA EZDİRMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu, Ordu'ya gidiyorum. Orada herkesin beklentisi, 'Acaba fındık fiyatları ne olacak'. Açıklayacağız tabii, işimiz o. Sırtımızda küfe var. Bu küfenin gereği neyse açıklamayı ona göre yaparız. Yaparken de fındık müstahsilini asla enflasyona ezdirmeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Fındık işçilerinin yevmiyesi belli oldu Giresun'da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesini belirlemek için yapılan toplantıda işçilerin yevmiyelerinin asgari 215 lira olarak belirlendiği duyuruldu.