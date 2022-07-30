Türkiye Gazetesi

Tarım ürünlerinde Bakanlıktan yeni hamle geldi. Tarımsal ürünlerin hasat döneminden itibaren 24 ay olan lisanslı depolarda azami depolanabilme süresi, 12 aya çekildi. Bu süre Toprak Mahsulleri Ofisine ait ürünler için 24 ay olarak uygulanmaya devam edecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Ticaret Bakanlığının, Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, lisanslı depolarda, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri, aynı cins, grup, sınıf ve derecelerde olmaları şartıyla bir önceki yıl ürünleriyle karıştırılarak depolanabilecek.

Azami depolama süresi, depolama döneminin başlangıcı 1 Ağustos 2022 tarihi ve sonrasında olan ürünler hariç, hasat dönemi 2022 yılı ve öncesi olan ürünler için 24 ay olarak uygulanacak.

Tarım ürünlerinde dış satım artıyor Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatı, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 arttı ve 2 milyar 63 milyon dolara yükseldi.

Nisan ayında gıda ve tarım ürünleri ithalatındaki artış hız kesti Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan dış ticaret verileri baz alınarak Agrimetre tarafından hazırlanan TGDF Dijital Veri Paneli’ne göre 2020 yılı ilk 4 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü 6,79 milyar dolar ihracat, 5,22 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi

Tarım ürünleri ihracatında sert kabuklu meyveler lider Gıda ve tarım ihracatında öne çıkan sektörler sert kabuklu meyveler, şeker ve şekerli mamuller ve yaş meyve sektörleri oldu.