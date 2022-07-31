Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Konut fiyatlarında yaşanan artış satışları frenliyor. Gayrimenkul sektöründe yaşanan maliyet yükselişlerine, bir de fırsatçıların eklenmesi fiyatları adeta uçurdu. Yılbaşından bu yana satılık konut fiyatları yüzde 185, kiralık konut fiyatları ise yüzde 135 oranında artış gösterdi. Yapılan araştırmalara göre fiyat artışları oldukça konut satışlarında düşüşler gözlenmeye başlandı. Mesela şubat ayında konut satışları bir önceki aya göre yüzde 37 artarken, fiyatların artmaya başladığı aylarda; yani mart ayında bir önceki aya göre yüzde 29, nisan ayında yüzde 38 artış gösterdi. Ancak fiyatların en yüksek seviyesine geldiğinde haziran ayında yüzde 11 ile sınırlı kaldı. Böylelikle konut satışlarında eylül 2021'den bu yana en düşük artış kaydedildi. Sektör temsilcileri konut sektörünün hareketli olduğunu ve satışların devam ettiğini ancak fırsatçılar nedeniyle yükselen fiyatlardan dolayı satışlardaki ivmenin azaldığını ifade ediyor.

İLAN SAYISI YÜKSELİYOR

Konut fiyatlarının artması ev sahiplerini de harekete geçirdi. Dairesini en yüksek fiyattan satmak isteyenler ilan sitelerine başvurdu. Hatta konutlar ihtiyaç olmadığı hâlde çok yüksek rakamdan satışa çıktı. Bu da sektörde bir ‘kar topu’ etkisi oluşturdu. Kendi evinin fiyatını ekspertize sunmadan kendi iradesiyle belirleyen ev sahibi, yüksekten çıkan ilanları baz alarak fiyat belirledi. Bu psikoloji fiyatların yükselmesine ve satışların düşmesine sebep oldu. Mevcutta İstanbul’da satılmayı bekleyen 325 bin konut bulunuyor. Bu rakam geçen yıl 250 bin civarındaydı. Aynı şekilde geçen yıl 24 bin olan kiralık konut sayısı ise bugün 36 bine yükselmiş durumda.

‘1+1 DAİRE 2 MİLYON OLMASIN’

Emlakçılar artan fiyatlar sebebiyle satışların hız kestiğini belirterek “Karşı komşu fiyatını artırdı, benim evim daha iyi, fiyatı da daha yüksek olmalı’ mantığıyla artan fiyatlar zirveye ulaştı. Kimse 1+1 daireye 2 milyon TL vermek istemiyor. Yabancı alımı var ancak oturmak isteyen veya yatırım için düşünen vatandaş konuta ulaşamıyor. Hâliyle satışlar yavaşladı. İlanlarda çok ev var ama alan var mı, ona bakmak lazım. Sektöre acilen bir düzenleme getirilmeli. Ekspertiz ile fiyat belirlenerek satışa çıkılmalı” dedi. Sektör temsilcileri temmuz ayında konut satış rakamlarının daha da düşeceğini belirterek “Yaz döneminde insanlar tatile çıktı, araya bayram da girdi. Konut satışı azaldı. Fiyatların da düşeceği beklentisi ile insanlar alımlarını erteliyor. Yabancıya satışta da 250 bin dolarlık vatandaşlık şartı, 400 bin dolara çıktı. Kiraya da yüzde 25 sınırı geldi. Dolayısıyla sektördeki köpüğün zamanla alınacağını ve fiyatların yerine oturacağını tahmin ediyoruz” diyorlar.

Asgari ücretliye ucuz konut Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli haneleri ev sahibi yapmayı amaçlayan proje ile bir asgari ücretli hane rahatlıkla konut sahibi olabilecek. Gençler, emekliler, dar gelirliler ile şehit ve gazi yakınlarının yararlanacağı projede arsa ve inşaat maliyetleri ise devlet tarafından sübvanse edilecek. Böylece konut sektöründe artan fiyatlar da dengelenecek.

Yatırımda İstanbul'un parlayan yıldızları Nüfusun hızla arttığı İstanbul’da bazı bölgeler var ki konut yatırımında ciddi fırsatlar sunuyor. Metrekare fiyatlarının son 1 yılda yüzde 100’ün üzerinde arttığı; Kartal, Beykoz-Riva, Şişli-Esentepe, Beylikdüzü, Avcılar- Ispartakule ve Silivri gelişime açık ilçeler olarak öne çıkıyor.