Türkiye Gazetesi

C. FIRAT AYDOĞMUŞ | ANKARA

İletişim teknolojilerinde önemli bir dönüm noktası olarak görülen 5G teknolojisinin test uygulaması başlatılırken Türkiye’nin haberleşme altyapısına güç katacak üç ayrı proje daha kısa zamanda hayata geçecek. Bu projelerden ilki TÜRKSAT 6A projesi. Yerli olarak geliştirilen TURKSAT 6A, Türkiye’nin ilk haberleşme uydusu olacak. Böylece, 1994’te göreve başlayan TURKSAT 1B ve onu takip eden TURKSAT 1C, 2A, 3A ve 4A ve 4B uydularından sonra, ilk kez Türkiye’de uydu alanındaki yabancı firma hâkimiyeti son bulacak. Yerli ve milli uydu, Türkiye’yi, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına da sokmuş olacak. Uydu, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya kıtasının büyük bir bölümündeki son kullanıcılara hizmet verecek. TÜRKSAT 6A Uydusu’nun montaj, entegrasyon ve test çalışmaları TUSAŞ’da kurulu bulunan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezinde devam ediyor. Nisan ayı itibarıyla ilk fonksiyonel testleri, Uydu Termal Vakum testleri ile titreşim testleri tamamlandı. Space X firması ile fırlatma sözleşmesi geçen sene imzalanan TÜRKSAT 6A, 2023’te uzaya gönderilecek.

VERİLER TEK MERKEZDE TOPLANACAK

Bir diğer önemli haberleşme projesi de Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi (UKEVM) Projesi. UKEVM, kamuya ait bilgi işleme kaynaklarının kontrol altında tutularak bir ortamda yönetilmesini sağlayacak. Ayrıca verilerin saklanması, işletilmesi ve tek bir noktadan sunulması için oluşturulan yüksek güvenlikli bir yer olacak. Devreye girecek olan veri merkezi ile her biri kendi veri merkezini kurmuş veya kuracak olan kurumların ayrı ayrı harcama yapmasının önüne geçilecek. Bu şekilde yatırımlarda, operasyonlarda ve enerjide verimlilik sağlanacak. Veri merkezlerinin bütünleştirilmesiyle siber güvenlik tehditleri, oluşacak güvenlik standartlarıyla çok daha kısa sürede tespit edilebilecek. İmar planlarının onaylandığı proje, fizibilite etüdünün tamamlanmasının ardından hayata geçirilecek. Bunların dışında, Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması Projesi de devam ediyor. Şu ana kadar bu projede yürütülen çalışmalarla, mobil haberleşme altyapısı bulunmayan 2.575 yerleşim yerinde 4.5G teknolojisi ile haberleşme hizmeti sunulması sağlandı.

Tarihi gün! Türkiye'de ilk 5G hizmeti başladı İstanbul Havalimanı, Türkiye açısından bir ilki gerçekleştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da katılım gösterdiği etkinlik ile ülkemizde 5G teknolojisinin kullanıldığı ilk yer İstanbul Havalimanı oldu.