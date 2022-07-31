Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın (1 Ağustos 2022 Pazartesi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddelerinin dar gelirlilerin takibe düşen ve icra aşamasına gelen kredi kartı ve kredi borçları olması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlıklarının birlikte yürüttüğü dar gelirli vatandaşlara yönelik çalışmanın son durumu Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Toplantı sonrasında bu konuda yapılan düzenlemenin açıklanması bekleniyor. Ayrıca terörle mücadele, dış politika konuları ve tahıl koridoru konuları da Kabine’de görüşülecek.

KREDİ KARTI VE KART BORÇLARINA 3 FORMÜL

Sabah'ın haberine göre; kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle takibe düşen vatandaşları yakından ilgilendiren yeni düzenleme ile takibe düşen kart borcu için borç öteleme, borç yapılandırma ve borcun takip süresini uzatma olmak üzere 3 formül öne çıkıyor.

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışmanın detaylarını kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Asgari ücretliye ucuz konut Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli haneleri ev sahibi yapmayı amaçlayan proje ile bir asgari ücretli hane rahatlıkla konut sahibi olabilecek. Gençler, emekliler, dar gelirliler ile şehit ve gazi yakınlarının yararlanacağı projede arsa ve inşaat maliyetleri ise devlet tarafından sübvanse edilecek. Böylece konut sektöründe artan fiyatlar da dengelenecek.

KYK borçlarıyla ilgili önemli gelişme: Gözler yapılacak düzenlemeye çevrildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KYK açıklamasının ardından borcun ana parasının ödeneceği yasal düzenleme merakla bekleniyor. Borcunu ödeyenler içinde formül aranıyor.