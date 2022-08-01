Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

Yerli ve millî savunma projeleri birbirini izliyor. Son dönemde denizde petrol ve doğalgaz aramalarında etkinliğini artıran Türkiye'nin, 'Mavi Vatan' olarak adlandırılan denizlerimizdeki güvenliği de en üst seviyeye çıkarma konusundaki deniz topu, kabul testlerine hazırlandı. Yüzde 100 yerli ve millî olarak MKE tarafından üretilecek deniz topu, liman ve seyir kabul testlerine hazır hâle getirildi. 76 Milimetre Deniz Topu Projesi, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından yürütülüyor. Geçen yıl, Konya Karapınar’daki test sahasındaki tüm testlerden başarı ile geçen millî ve yerli deniz topu, seri üretiminden önceki son aşaması olan liman ve seyir kabul testlerine de hazır hâle getirildi. MKE Genel Müdürü Yasin Akdere bu gelişmeyi sosyal medya hesabından “MKE tarafından yüzde 100 yerli ve millî imkânlarla geliştirilen 76/62 Millî Deniz Topu, liman ve seyir kabul testlerine hazır. Geri sayım başlıyor” diye duyurdu. Akdere, geçtiğimiz günlerde TBMM KİT Komisyonunda da proje ile ilgili bilgi verirken, millî deniz topu projesinin bu yıl içinde tamamlanacağını söylemişti. Akdere “Karapınar’daki bütün testlerimizi başarıyla tamamladık, dakikada 80 atışı gerçekleştirdik, bir tek liman ve gemi üzerindeki test atışlarımız kaldı; Deniz Kuvvetlerimizle planlamamızı yaptık, iki ay içerisinde gemi üzerinde de testlerimizi tamamlayarak seri üretime başlayacağız” demişti.

HEM AMBARGO, HEM YÜKSEK FİYAT

Türkiye daha önce namlu çapı 76 mm olan deniz topunu İtalyan bir firmadan tedarik ediyordu. Türkiye daha önceki savunma gereç ve silahlarında olduğu gibi deniz topunda da 'sudan' bahanelerle ambargoyla karşılaştı, ürün için çok yüksek fiyatlar teklif edildi. Bu aşamada Türkiye söz konusu deniz topunu üretmeye karar verdi. Yerli ve millî imkânlarla ve daha düşük maliyetle üretilecek Millî Deniz Topu, tüm hücumbotlardan, Gabya sınıfı fırkateynlere, MİLGEM korvetlerinden istif sınıfı fırkateynlere kadar çok çeşitli gemilerde kullanılacak.

Yerli sanayici değişim hızına odaklandı Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik, Automechanika İstanbul’da yaptığı konuşmasında otomotiv endüstrisi ihracatı hedefleri hakkında bilgi verdi.