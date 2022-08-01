Türkiye Gazetesi

Fiyat tarifelerinin aylık olarak hesaplandığı doğalgazda Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) internet sitesinden ağustos ayına ilişkin tarife tablosunu yayımlandı. Duyuruda doğalgazda mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi sabit kalırken, elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 10 artış yapıldığı görüldü.

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğalgaz için 10 bin 416 lira oldu.

Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğalgazın fiyatı ise yüzde 10 artışla 13 bin 750 olarak belirlendi. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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