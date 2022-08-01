Türkiye Gazetesi

Araç sahipleri dikkat! Ödemelerde son güne girildi. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri için son gün bugün. Ödemeler gün sonuna kadar internet üzerinden yapılabiliyor. Yılda iki kez ödenen Motorlu taşıtlar vergisi için ocak ve temmuz olmak üzere eşit 2 taksite bölünüyor. Bu yıla ait MTV'nin ikinci taksit ödeme dönemi ise 1 Temmuz'dan itibaren başladı.

ÖDEME YÖNTEMLERİ

Ödemeler interaktif vergi dairesi olan "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca bankaların resmi internet adreslerinden de ödeme yapmak mümkün.

Borçlarını yeniden yapılandıranların 6 ve 10'uncu ay taksitlerini ödenmesi için de bugün son. Ödemeler gün sonuna kadar yapılabilecek.

Aracı olanlar dikkat! MTV ödemesi için bugün son Motorlu taşıtlar vergisinde ilk taksit ve zorlu hava koşulları sebebiyle ertelenen KDV, damga vergisi ve prim hizmet beyannamelerinin ödeme süreleri bugün sona eriyor. MTV’nin ilk taksiti, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenebiliyor

Süre uzatılmıştı! MTV ve yapılandırma taksit ödemeleri 31 Ocak'ta sona eriyor Olumsuz hava koşullarından dolayı ertelenen KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Ocak Pazartesi günü sona erecek

Milyonlar bekliyor: MTV'ye indirim gelebilir Yeniden değerleme oranı ile en düşük MTV 1.431 liraya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girerek, bu artışı yüzde 20’ye çekebileceği belirtiliyor.