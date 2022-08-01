Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2022 yılı fındık alım fiyatlarını açıklamıştı. Erdoğan, fındığın ortalama alım fiyatına kilogram başına 54 lira ödeneceğini belirtmişti.

Fiyatın ardından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kabuklu fındık alımı için tarih verdi. TMO'nun internet sitesinde yayımlanan duyuruda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla TMO kabuklu fındık alım fiyatlarını hasat dönemi öncesinde açıkladığı hatırlatıldı.

Duyuruya göre, 2022/2023 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, kilogram başına Giresun kalite için 53 lira, Levant kalite için 52 lira ve Sivri kalite için 51 lira olacak.

22 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Tarım ve Orman Bakanlığının üreticilere vereceği alan bazlı, mazot ve gübre destek ödemeleri ile birlikte ortalama fiyat kilogram başına 54 lira olacak. Yüksek randımanlı fındığa randıman farkı ilave edilecek.

Her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlayan TMO, kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos'ta randevulu olarak başlayacak.

RANDEVU SİSTEMİ İLE ALINACAK

Üreticiler, 15 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi üzerinden randevularını alabilecek. TMO'ya ürün teslim ederken üreticilerin rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya özen göstermeleri gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatını açıkladı Fındık fiyatı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üreticilerin dört gözle beklediği fındıkta taban fiyatını açıkladı. Erdoğan, "2022 alım sezonunda kabuklu fındığa kg başına alan destekli olarak Levant ve Giresun kalite ortalamasını 54 lira olarak açıkladık. Hayırlı olsun bereketli olsun inşallah." dedi.

Fındık üreticilerinin gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Fındık taban fiyatı ne kadar olacak? Yaklaşan fındık hasadı öncesi üreticilerin gözü kulağı taban fiyatlarda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık taban fiyatını bugün Ordu'da açıklaması bekleniyor. Üreticilerin beklentisini açıklayan Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça "Fiyat beklentimiz, her zamanki gibi 3,5 doların karşılığı olan Türk lirası. Bugünkü kura göre beklentimiz 55-60 lira civarı" dedi.

Fındık üreticisi müjde bekliyor Fındıkta hasat dönemi yaklaşırken, üreticilerin gözü kulağı, yarın Ordu’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak taban fiyatlarda.