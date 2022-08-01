Türkiye Gazetesi

Emlakta uygulanan astronomik rakamlarla ilgili İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa konut piyasasındaki bu hareketli sürecin sonlarına gelindiğini ve ev kiralarındaki artışın 2023'te tersine döndüğünü savunarak düşüş eğilimine girdiğini belirtti.

Akşam’da yer alan habere göre, Ev sahipleri 3-4 bin TL'lik kiraları, birden bire 10 binli rakamlara çıkardı. Yakın zamana kadar 1 milyona alıcı bulamayan evlerin fiyatı, 3-4 milyonlara çıktı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı konut piyasasındaki bu hareketli sürecin sonlarına yaklaşıldığını düşünüyor. Talebin azalması, kira ödemelerinde sorunların başlamasıyla fiyatlardaki yukarı yönlü ivmenin tersine dönmeye başladığını söyleyen Aşa, "Kiralarda düşüş eğilimi başladı. İddia ediyorum. 2023'te 10 bin TL'lik evler 6-7 bine düşecek" diye belirtti.

Kiraların düşmeyeceğini söyleyenlerle ilgili konuşan Aşa, “Kim diyor 10 binlik ev, 9'a düşmez. Nasıl düşmez, tabii ki düşer. 3 binden 10 bin TL'ye çıkan bir kira, bir daha tekrar 3 bin TL'ye inmez ama o ev 6-7 bin TL'ye iner. Biz bunu 2016 - 2018 arasında da yaşadık aslında. O dönem kiralar da yüzde 50 düştü, satılıklar da. Bakın şu anda 5-6 milyon istenen evler 2-3 sene evvel 800-900 bine alıcı bulamıyorlardı.

“2023’TE 3-4 BİN DÜŞECEK”

İddia ediyorum ki bu sene sonunda satılıklarda da kiralıklarda da düşüş başlayacak. 2023'te 10 bin TL'lik evlerin 6-7 bine, en kötü 8 bine düştüğünü göreceğiz. Bu çok basit bir hesap, Türkiye'de kiracı profiline baktığınızda kimse 30-40 bin kazanmıyor." dedi.

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