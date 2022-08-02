Türkiye Gazetesi

Lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı ise sağlık ve refah yüzde 82,7, eğitim yüzde 77,8, mühendislik, imalat ve inşaat yüzde 77,8, bilişim ve iletişim teknolojileri yüzde 76,7 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik yüzde 72,3 olarak kayıtlara geçti.

Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm ise dil ve konuşma terapisi (2,4 ay), güvenlik bilimleri (3 ay), görme engelliler öğretmenliği (3,4 ay), zihin engelliler öğretmenliği (3,7 ay) ve işitme engelliler öğretmenliği (3,8) ay oldu. Lisans mezunlarının aylık ortalama kazancı en yüksek olan

beş bölüm ise sırasıyla pilotaj, havacılık ve uzay mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği, matematik mühendisliği ve uçak mühendisliği olarak belirlendi. Ön lisans mezunlarının aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm, polis meslek eğitimi, tarım, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ile ev idaresi oldu.

Meslekte doluluk yüzde 95’e ulaştı Başarılı öğrenciler, meslek liselerini tercih etmeye başladı. Mesleki ortaöğretim kurumlarının doluluk oranları yüzde 77’den yüzde 95’e ulaştı.