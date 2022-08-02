Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna topraklarında başlattığı işgal girişimi sonrası dünyanın en önemli tahıl üreticisi iki ülkeden ihracat kesildi. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülke zorluk yaşarken, Türkiye'nin girişimleri ile Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 'tahıl sevkiyatı anlaşması' imzalandı.

22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan anlaşmanın ardından ilk tahıl gemisi dün Ukrayna'dan yola çıktı. Razoni isimli gemi Lübnan'ın Tripoli Limanına gitmek üzere Odessa'dan hareket etti.

BUĞDAY İHRACATININ YÜZDE 34'ÜNÜ OLUŞTURUYORLAR

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın lojistikte aksamaya, gıda tedarik zincirinde sıkıntılara, limanların ve kritik önemdeki ticari işletmelerin kapanmasına yol açtığını söyleyen Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, iki ülkenin dünya tahıl üretimi ve ticaretinde önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi. Taşpınar, "Rusya ve Ukrayna dünyada arpa ihracatının yüzde 27-30'unu, buğday ihracatının yüzde 30-34'ünü, mısır ihracatının yüzde 17- 20'sini oluşturuyor ifadesini kullandı.

"TAHIL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDECEK"

Taşpınar, savaşın etkisiyle ülkelerin gıda stokçuluğuna yöneldiğine işaret etti. Gıdaya erişimde yaşanan sorunlarla birlikte küresel gıda fiyatlarında da önemli artışlar meydana geldiğini vurgulayan Taşpınar, gıda güvenliğinin ülkelerin bir numaralı sorunu haline geldiğini belirtti.

Taşpınar, şunları kaydetti: "Gıda güvenliği sorununun artmasıyla Türkiye devreye girdi. Yürütülen müzakereler sonucunda tahıl koridoru anlaşması imzalandı. Mutabakat ile tahıl ve benzeri ürünlerin Ukrayna'ya ait 3 liman üzerinden emniyetli bir şekilde dünya pazarlarına nakli garanti altına alındı. İlk gemi dün yola çıktı. Tahıl koridoru anlaşması kapsamında ilk geminin de yola çıkmasıyla tahıl fiyatlarındaki düşüş hızlandı. Ekmeklik buğdayın ton fiyatı 358 dolar civarına, arpanın ton fiyatı yaklaşık 318 dolara geriledi. Tahıl yüklü gemilerin hedef pazarlara ulaştıkça fiyatlardaki düşüş eğiliminin devam edeceğini tahmin ediyoruz."

"GÜBREDE DE FİYAT DÜŞECEK"

Taşpınar, tahıl üretiminde önemli bir girdi olan gübre fiyatlarında da gerileme olacağını öngördüklerinin altını çizdi.

Türkiye'nin de dünyada yaşanan sıkıntılardan etkilendiğine işaret eden Taşpınar, ülkede bu sezonda iç tüketim ihtiyacını karşılayacak düzeyde, yaklaşık 20 milyon ton buğday üretiminin gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini sözlerine ekledi.

İlk tahıl gemisi Ukrayna'dan yola çıktı: Razoni'nin bugün İstanbul'da demirlemesi bekleniyor Dünyanın gözü bu gemide! İlk tahıl gemisi Ukrayna'dan yola çıktı: Razoni'nin bugün İstanbul'da demirlemesi bekleniyor