Türkiye Gazetesi

Dolar/TL, yılın zirvesine yakın seyretmeye devam ediyor. Güne 17,95 ile başlayan dolar saat enflasyon verileri sonrası 10:16 itibarıyla %0,06 artışla 17,95 liradan işlem görüyor Dün en düşük 17,8517, en yüksek 17,9601 seviyelerini gören dolar günü 17,9369 seviyesinde kapattı.

Dolar 05.07.2022 tarihinde 16,77 ile son bir ayın en düşük, 29.07.2022 tarihinde ise 18,02 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Euro güne 18,25 ile başlarken saat 10:22 itibarıyla %0,27 artışla 18,29 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,23, en yüksek 18,45 seviyelerini gören Euro, günü 18,26 seviyesinde kapattı.

Euro, 12.07.2022 tarihinde 17,3119 ile son bir ayın en düşük, 02.08.2022 tarihinde ise 18,4581 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

İç piyasada gözler saat 10.00'da açıklanacak enflasyon rakamlarında olacak. Enflasyon haziran sonu itibariyle yıllık bazda yüzde 78,62 seviyesine yükselmişti.

DOLAR ENDEKSİNDE SON DURUM

Dolar uluslararası piyasalarda Fed yetkililerinin, merkez bankasının keskin faiz artırımlarına devam edeceğinin işaretini vermesiyle başlıca rakiplerine karşı elde ettiği üç haftanın en büyük kazanımlarını korudu. Dolar endeksi dün 105,03 ile bir ayın en düşüğünü görmesi sonrasında 106,2 seviyesinde seyrediyor

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı TÜİK Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon temmuz ayında TÜFE'de yüzde 2,37 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 79,60'a yükseldi.

Yaptırımlara maruz kalan Rusya’dan Türkiye’ye Ruble çağrısı: Dolar kullanmayalım Rusya milletvekili başkanı Vladimir Gutenyev Türkiye ile ticaret ilişkilerine değindiği konuşmasında, iki ülke arası ticaretlerde dolar yerine TL ve Ruble ile anlaşmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Bakan Varank: 100 milyar dolarlık altın ve gümüş toprak altında yatıyor Çanakkale’de üretim yapan TÜMAD Madencilik firmasını ziyaret eden Bakan Mustafa Varank, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altın ve gümüş madenciliğinin ekonomiye katkısına değinen Varank, “Çanakkale bölgesinde 80 ila 100 milyar dolarlık altın ve gümüş şu anda toprak altında yatıyor” ifadesini kullandı.