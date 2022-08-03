Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısında, küresel gıda fiyatlarının güncel durumu ve Türkiye'nin 2022 yılı hasat sezonundaki gelişmeler doğrultusunda gıda fiyatlarının seyri değerlendirildi.

Toplantıda, kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmeye yönelik tedbirler tartışılırken, sera yatırımlarının hızlandırılmasına ilişkin ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

Ayrıca yem fiyatlarındaki gelişmelerin üreticilere ve dolayısıyla vatandaşlara yönelik olumsuz etkilerini asgari düzeyde tutmak için alınabilecek tedbirler tartışıldı ve yol haritası oluşturuldu.

Toplantıda, gıda ve tarımsal ürün piyasalarının ve özellikle hal takip sistemi üzerinden hallere ürün giriş ve çıkışının ilgili Bakanlıklarca yakından izlenmesine, bu sistemden alınacak bilgiler dahilinde hızlı bir şekilde tüketici mağduriyetini önleyecek çözüm ve tedbirlerin uygulanmasına karar verildi. Bu konuda kurumlar arası iş birliğinin yüksek seviyede sürdürülmesine dair kararlılık vurgulandı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının dünya genelinde tahıl fiyatlarındaki düşüşe olumlu katkı sağladığı ve sağlamaya devam edeceği değerlendirildi.

Hazine Bakanlığı konut fırsatçıları için harekete geçti: Ceza geliyor Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, konutta faiz indirimi sonrasında durumu fırsata çevirmek isteyen birçok emlak ve inşaat firmalarını tek tek tespit etti ve bir günde yaklaşık yüzde 30 zam yapan fırsatçılara ceza verileceğini duyurdu.

Hazine Bakanlığı: Kur garantisinde alt ve üst limit yok Hazine ve Maliye Bakanlığı kur korumalı TL vadeli mevduatlara ilişkin bir açıklama yayımladı. Buna göre kur korumalı TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarından Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin faydalanabileceğini, uygulamadan birden fazla kez yararlanılmasının mümkün olacağını ve alt/üst limitin olmayacağını duyurdu.

Hazine Bakanlığı'ndan Reuters'a sert tepki: Türkiye ekonomisini doğrudan hedef alıyor Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Bakan Berat Albayrak'ın açıkladığı İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketine ilişkin haber ajansı Reuters tarafından yapılan haberlerin kasıtlı olarak karalama amacı taşıdığı bildirildi.