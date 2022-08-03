Türkiye Gazetesi

Dünya gelişmelerinde bugün gözler kritik OPEC toplantısında Eylül ayına ilişkin üretim politikasının görüşüleceği toplantıda, grubun üretimini sabit tutacağı ya da çok az artıracağı öngörülüyor. Uzmanlar, petrol sahalarındaki yatırım eksikliği nedeniyle birçok üye ülkenin üretim kotalarını karşılamakta zorlandığı göz önüne alındığında grubun arzı artırmasının zor olacağını ifade ediyor.



Alınan karar sonrası Brent petrolün düşeceği öngörülüyor. Öğle saatlerinden itibaren brent petrol 99. 86 seviyesini gördü. Brent petroldeki düşün indirim beklentisini yükseltiyor. Peki akaryakıt fiyatlarına yansır mı? LPG, benzin ve motorinde zam ya da indirim olur mu? Motorine 26 Temmuz Salı günü geçerli olmak üzere 92 kuruş, 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü itibarı ile benzinde 50 kuruş bir indirim yapılmıştı. Brent petrolün 29 Temmuz yükselişe geçmesiyle LPG’ye 30 Temmuz’dan itibaren geçerli 30 kuruş zam pompaya yansıtıldı. Ancak sektör kaynaklarında zam ya da indirim haberiyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 3 AĞUSTOS 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,25

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,50 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,24 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,47 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 22,36 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24,59 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 22,38 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24,60TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL

Sürücüleri üzecek haber: Akaryakıtta rüzgar tersine döndü:İndirime brent petrol darbesi Bir süredir düşüş bandında yer alan brent petrolde rüzgar tersine döndü. Öyle ki; dün 101 dolar seviyesinde günü tamamlayan brent petrolün varil fiyatı, bugün sabah saatlerinde 103 dolara kadar çıktı. Söz konusu yükseliş, akaryakıtta yeniden bir zam beklentisi oluşturdu.