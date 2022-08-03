Türkiye Gazetesi

Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ toplantısı sonucunda üretimi tarihi düşük miktarda artırmak noktasında uzlaşıldı. 23 ülkeden oluşan blokun bakanları arasında video konferans yoluyla gerçekleşen toplantıda Eylül ayı için petrol üretim hedefini günlük 100 bin varil artırma kararı alındı.

BRENT PETROLDA YÜKSELİŞ

OPEC toplantısı sonrası petrol fiyatları yükselişe geçti. Gün içindeki seyrinde 100 doların altına inen brent petrol 102 dolar seviyelerine çıktı.

SON AYLARDAKİ ÜRETİM ARTIRMA KARARININ ALTINDA KALDI

OPEC, en son gerçekleştirdiği toplantısında Temmuz ve Ağustos aylarında daha önce açıkladıkları gibi günlük 648 bin varil üretim artışı hedefini değiştirmemişti. Eylül ayı için açıklanan yeni rakam, son aylardaki üretim artırma kararlarının oldukça altında kaldı.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (3 AĞUSTOS ÇARŞAMBA)

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 22,24 TL

Motorin fiyatı: 24,47 TL

LPG (Otogaz) fiyatı: 11,35 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 22,36 TL

Motorin fiyatı: 24,59 TL

LPG (Otogaz) fiyatı: 11,37 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 22,38 TL

Motorin fiyatı: 24,60TL

LPG (Otogaz) fiyatı: 11,04 TL