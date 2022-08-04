Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş ANKARA

Türkiye'nin hidrokarbon endüstrisindeki insan kaynağını geliştirmek amacıyla imzalanan protokolle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulunda Mavi Vatan'da çalıştırılmak için yetiştirilmek üzere iki ön lisans programı açıldı. Ön lisans programlarına başvuru için yarın (Cuma) son gün.

ÖĞRENİM SÜRESİ BOYUNCA BURS

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında açık denizde yürütülen sondaj operasyonları, sondaj gemilerinin işletilmesi ve üretim tesislerinde görev alacak teknisyen ihtiyacının karşılanması amacıyla açılan bu programlara yerleşen ve kesin kayıt yaptıran tüm öğrenciler, öğrenim süresi boyunca burs alacak. TPAO'nun alt şirketi TP-OTC, 60 öğrenci için 3 bin liraya kadar burs imkânı tanıyacak.

AYLIK 6 BİN LİRA

Bununla birlikte Petrol-Doğalgaz, Jeoloji ve Jeofizik mühendislik bölümleri başta olmak üzere toplamda 10 ayrı mühendislik dalında 26 lisans öğrencisine de aylık 6 bin lira burs verilecek.

Sıra dışı tercihle yüzde 40 burs Üç milyondan fazla üniversite adayının katıldığı YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra gözler 5 Ağustos'a kadar sürecek tercihlere çevrildi.

Maaş gibi burs! Üniversitede bu bölümleri seçen adaylara verilecek Yerli ve milli insan kaynağı ihtiyacına yönelik üniversitelerde yeni bölümler açan YÖK, burs desteğini artırıyor. YÖK, bu yıl ilk kez temel bilimlerin yanı sıra 'yapay zeka mühendisliği' bölümlerini seçeceklere de YÖK lisans bursu verilmesini kararlaştırdı. Bazı bölümlerde burs miktarı ise aylık 6 bin lirayı buluyor.