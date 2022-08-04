Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat AYDOĞMUŞ

Hükûmet, gıda fiyatlarındaki artışı durdurmak için bir dizi adım atmaya devam ediyor. Son olarak önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısında küresel gıda fiyatlarının güncel durumu ve Türkiye’nin 2022 yılı hasat sezonundaki gelişmeler doğrultusunda gıda fiyatlarının seyri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Komitede, kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzlukları en az düzeye indirmeye yönelik tedbirler tartışılırken, sera yatırımlarının hızlandırılmasına ilişkin çalışma yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca, yem fiyatlarına ilişkin alınabilecek muhtemel tedbirler de tartışıldı ve bu konuda yol haritası oluşturuldu.

YENİ SERALAR KURULACAK

Atılacak adımları gazetemize değerlendiren TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç "Sera kurma girişimlerine teşvik ve hibelerimiz bulunuyordu, ayrıca bunun süreleri vardı. Sera kurma niyetinde olan vatandaşlarımızın bazıları önceki dönemlerde bunu yapabildi ama bazıları sermayelerini yetiştiremedi. Şimdi bu vatandaşlarımıza hibe ve krediyle ilgili birtakım destekler sunulacak. Böyle sebzenin daha bol üretileceği yeni seralar kurulacak. Yatırımlar hızlandırılacak. Üretim azlığından dolayı kış aylarında anormal fiyat yükselmeleri olmayacak" dedi.

YEM FİYATLARI İÇİN GEREKEN YAPILACAK

Yem fiyatlarıyla ilgili de konuşan Kılıç "TMO, geçen yıl sanayicilerle yem fiyatları yükselmesin diye toplantılar yaptı. ‘Siz yemin fiyatını belli bir noktada tutarsanız, biz de size uygun fiyatlı ürün veririz’ diye konuştu ve bunu bir yıl boyunca uyguladı. Cumhurbaşkanı’mızın direktifi ve TMO’nun da sahaya girişiyle beraber sektörlere katkı sağlandı ve yem fiyatları belli bir noktada durdu. Önümüzdeki dönemde saha takip edilecek, yemde anormal fiyat artışı olursa gereken destek verilecek" ifadelerini kullandı.

HER ŞEY DAHA SIKI TAKİP EDİLECEK

Hal Takip Sistemi’nin önemine dikkat çeken Kılıç "Ürünün nereden, kaç liraya alındığını, hangi aşamalarda üzerine ne konulduğunu ve rafa kaç liraya geldiğini bilemezsek en son satıcı kafasına göre bir fiyat belirleyebiliyor. Bu da genellikle hem üreticimizin hem de tüketicimizin aleyhine oluyor. İki yıldır bu sistemle her şeyi takip ediyoruz, ciddi iyileşmeler oldu ama daha iyileşmelere ihtiyaç var. Her şeyi daha sıkı takip edeceğiz. Alım ve satım arasındaki fiyat farkı anormal olmayacak" açıklamasını yaptı.

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