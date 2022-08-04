Türkiye Gazetesi

Ev alacakları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ön ödemeli konut satışında satıcılara uygulanan zorunlu teslimat süresi 48 aya çıkarıldı. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı 'Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

'48 AYI GEÇEMEZ'

Söz konusu yönetmeliğin 10. maddesinin birinci fıkrası "Ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunludur. Bu süre her halükarda sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemez” şeklinde değiştirildi.

Böylece ön ödemeli konut satışında, satış tarihinden itibaren satıcıya uygulanan zorunlu teslimat süresi 36 aydan 48 aya yükseltilmiş oldu.

En büyük sosyal konut hamlesinde detaylar belli oluyor Vatandaş, Erdoğan’ın açıklayacağı cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını merak ediyor. Kulislerde konuşulanlara göre dar gelirli için yapılacak konutlarda yüzde 10 peşinat istenecek, vadesi ise 15 yıl olacak.

Bakan Kurum açıkladı: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak Yüksek kira ve konut fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kirada da, konut fiyatında da gerileme olacak. Yaptığımız projelerle de buna imkan sağlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen sosyal konut projesini açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşa müjde veren Erdoğan,"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacakların sabırsızlıkla beklediği projenin hazırlıkları bitmek üzere" ifadelerini kullandı. Gençlere de bir müjde veren Erdoğan, yaz tatilinde yurtların ücretsiz kullanımını sağlayan "Seyahatsever" uygulamasında yaş aralığının 18-30'a yükseltildiğini açıkladı.