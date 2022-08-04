Türkiye Gazetesi

Yüzde yüz yerli ve milli sermaye ile Türkiye’de kurulan Realtor Turkey, sektörüne kazandırdığı sayısız yenilik ile hızla büyüyerek gelişmekte olan bir gayrimenkul firması olarak öne çıkıyor. Girişimcilik ruhunu profesyonellikle birleştirerek faaliyetlerine başlamış olup kısa zamanda uzman ekipleri ve sektör tecrübesiyle lider bir kurum haline geldi.

YENİ İSİM YENİ HEYECAN

Realtor, ülkeler arasındaki gelişmiş bağlantıları, franchise ofisleri ve 40’dan fazla ülke iş birlikleri ile global pazarda aktif rol oynuyor. Realtor Turkey isim çatısı altında hızlı bir gelişme yakalayan firma, bu uzun yolculuğuna marka ismini güncelleyerek devam etme kararı aldı.

YURT DIŞI YATIRIMLARI İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Realtor Global adı ile altında sınırları kaldırıp daha hızlı bir büyüme hedefleyen firma, bu kararı almasında global pazarda olan payının, farklı pazarlar ve ülkelerde açacağı ofislere büyük katkısı olacağını düşünüyor. Realtor Global Real Estate Markasının Kurucusu Ve Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Ulaş Övençoğlu yaptığı açıklamada “Bu topraklarda yüzde yüz yerli ve milli bir sermaye ile kurduğumuz Realtor’un yolculuğunu, yaptığımız globalleşme hamlesiyle taçlandırdığımız için mutluyuz. Yolumuza yeni marka ismimiz ‘Realtor Global’ ile devam edeceğiz” dedi.

Övençoğlu ayrıca, markalarının ismini ülkemizle birlikte bulunduğu ihraç pazarlarında değiştirdiklerini ve benzersiz gayrimankul deneyimi yaşatan hizmetleri ile sektörde liderliği hedefkediklerini vurguladı.