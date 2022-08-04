Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız" açıklamasını yaptı. İndirimli satışlar yarından itibaren başlayacak." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, et fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Kirişci, Et ve Süt Kurumu'nda kuzu eti fiyatlarının yüzde 25 indirimli satılacağını duyurdu.

Et ve Süt Kurumu mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklu etinde yüzde 25'e varan indirimli satışlar 5 Ağustos 2022 Cuma gününden itibaren başlayacak. Fiyatlarda yapılan indirimle kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor.

ESK’nın indirimli kuzu koyun eti kampanyasına göre, gövde kuzu 129,75 liradan %25 indirimle 98 liraya, kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yagın söndürme uçaklarıyla ilgili ise "Soçi'de yarın Rusya'dan uçak alma konusunu belli bir aşamaya getireceğiz" açıklamasını yaptı.

Kirişci "Tarımsal destekleri sadeleştirme ve stratejik ürünler için fark ödemesi kavramını gündeme getiriyoruz. Uygulama 2023'te pilot bir şehrimizde başlayacak." dedi.

Bakan Kirişçi duyurdu: 833 milyon destek ödemeleri bugün hesapta Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "833 milyon 644 bin 98 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."

Bakan Kirişçi: 104 bin kişiden oluşan gönüllü ordumuz var “118 hava aracı, 5 bin 956 kara aracıyla yangına müdahale ediyoruz. 20 bin TSK mensubu ve 104 bin gönüllü ordumuz da hazır bekliyor."

Bakan Kirişci'den çay üreticilerine müjde: Ödemeler başladı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün itibariyle 185 bin 241 çay üreticimize 749 milyon 488 bin 735 TL budama tazminatı ödemesi başladı" ifadesini kullandı.