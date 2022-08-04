Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde güvenli bir liman olarak bilinen altın, revaçta olan yatırım araçları arasında yer alıyor. Yaz mevsiminde genellikle yapılan düğünlerle beraber kuyumculara akın başladı. Düğün sezonuyla birlikte altına olan talep yükseldi.

Altın fiyatlarında iniş ve çıkışların yaşandığını ifade eden kuyumcu esnafı Onur Memiş, Altına rağbetin hiçbir zaman düşmeyeceğini belirterek, "Türk toplumunun örf ve adetlerinde altın güvenli bir yatırım aracı olarak görülür.

'ÇEYREK, YARIM VE GRAM ALTINLAR RAĞBET GÖRÜYOR'

Düğün sezonlarında özellikle yakın arkadaş çevresine takılmak için çoğunlukla çeyrek, yarım, gram, 0,25 gram altın şu an en çok rağbet gören altınların başında geliyor. Takı olarak takılmak için ise alım gücü daha kolay olan çıtır ürünler tercih ediliyor. Bu ürünlerin gramajı daha düşük oluyor" diye konuştu.

Kuyumculardan çarpıcı tahmin: 'Altınınıza sahip çıkın' diyerek uyardılar Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta zirveyi gördü. Altın fiyatlarının zirveye ulaşmasının ardından kuyumculardan önemli bir talep ve uyarı geldi.

Yer 'altın'da 500 milyar dolar var Pandemi ile birlikte dünyada altına talep artarken, arama çalışmaları da hız kazandı. Türkiye’nin yer altında 6 bin 500 ton yani yaklaşık 350-500 milyar dolarlık altın rezervi olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'nin potansiyelinin devreye alınması durumunda 50 yıl boyunca çok rahatlıkla cari açığın kapatılması mümkün.

Bakan Varank: 100 milyar dolarlık altın ve gümüş toprak altında yatıyor Çanakkale’de üretim yapan TÜMAD Madencilik firmasını ziyaret eden Bakan Mustafa Varank, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altın ve gümüş madenciliğinin ekonomiye katkısına değinen Varank, “Çanakkale bölgesinde 80 ila 100 milyar dolarlık altın ve gümüş şu anda toprak altında yatıyor” ifadesini kullandı.