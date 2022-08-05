Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Geçtiğimiz günlerde Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) genel tebliğinde yer alan ‘Bakanlar Kurulu’ ibaresi ‘Cumhurbaşkanı’ olarak değiştirilmişti. Cumhurbaşkanı’nın, motorlu araç ÖTV ve matrahlarında alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabileceği veya sıfıra indirebileceği belirtilmişti. Yaşanan bu durum hem toplum hem de sektör nezdinde indirim beklentisi oluşturdu. Sıfır araçlara gelecek ÖTV indirimiyle fiyatların düşeceğini düşünen vatandaş ellerindeki araçları vergi indirimi yapılmadan yüksek fiyattan satışa çıkardı. 30 Temmuz’da internette satışta olan araç sayısı 666 bin iken, bugün rakam 696 bine yükseldi. 5 günde 30 bin araç satışa çıktı. Satışa çıkan araç sayısı artarken ikinci el piyasasında satışlar frene bastı.

FİYATLAR DÜŞÜŞE GEÇECEK

İstoç’ta galericilik yapan Serkan Demirkıran “ÖTV indiriminde çok büyük bir beklenti oluştu. Doğal olarak vatandaş ikinci el almak yerine bekleyip sıfır otomobil almak istiyor. Ticaret azaldı, bir süre daha böyle devam ederse fiyatlar düşer” dedi. Henüz açıklanmış bir karar olmadan vatandaşların ellerindeki araçları satmaya başlamasının yanlış olduğunu söyleyen Demirkıran “Zarar edebilirler. Bir de bunlar tok satıcı. Fiyatı yüksekten yazıyorlar. Araba satılmıyor. Piyasada satılık araç sayısı birden arttı. Diyelim ÖTV indirimi olmadı, o zaman ne olacak” diye konuştu.

ÖTV KAYGISINA SON KAMPANYASI BAŞLADI

Bazı galericiler ise ÖTV beklentisi ile duran satışlarını hareketlendirmek için kampanya başlattı. İstoç’ta bir galerici ‘ÖTV KAYGISINA SON’ adı altında yaptığı kampanya çerçevesinde “Satın alacağınız aracı 6 aya kadar aynı fiyattan geri alırız’ söylemiyle satış yapıyor. Şart olarak 15 bin kilometreyi geçirmeme şartı aranıyor.

ÖTV değişiklik tebliği rekabeti dengeleyecek Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Altuğ Erciş, ÖTV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ilgili bir açıklama yayınladı.

MHP Lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ÖTV tepkisi: Türkiye ekonomisine suikast MHP Lideri Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun otomobil fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamaları işaret ederek ""Türkiye ekonomisine suikast hevesinden pişmanlıkla dönmelidir." ifadelerini kullandı.

Otomotiv ÖTV'sinde Cumhurbaşkanı'na yeni yetki: 3 kat artırabilecek, sıfırlayabilecek Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile birlikte ÖTV tebliğinde yer alan 'Bakanlar Kurulu' ibaresi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirildi ve Cumhurbaşkanı'na motorlu araç ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırma ve sıfıra indirme yetkisi tanındı.