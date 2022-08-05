Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR | İSTANBUL

Zafer Alkaya, Almanya'nın yeniden birincilik koltuğuna oturduğunu belirterek “Ana pazarlarımız Rusya, Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkeleri. Almanya, uzunca bir süredir birinciliği Ruslara kaptırmıştı ama 2022 yılında Almanya turist sayısında Rusların önüne geçti ve birinciliğe yerleşti. Ukrayna dördüncü sıradaydı ama bu yıl çok gelmek istemelerine rağmen Ukrayna bu özel durumdan dolayı bu yıl gelemedi, Ukrayna pazarı minimuma indi” diye konuştu. Alkaya, otellerde ağustos için yer kalmadığını, yerli turist sayısında da geçmişe göre yüzde 50 artış yaşandığını açıkladı. Alkaya “Rakamlarımız turist sayısı anlamında tatmin edici. Doğu Avrupa ülkeleri de Türkiye'yi tercih etmeye başladı. Sırbistan, Polonya, Romanya, Slovenya, Slovakya, Hırvatistan, buralardan turist akışı sürdü ülkemize. Bir yükselen değer de Bulgaristan. Yine, BDT ülkeleri olarak adlandırdığımız Kazakistan, Türki Cumhuriyetleri gibi ülkeler de önemli bir akış içerisinde. Özellikle, Kazakistan bayağı önemli grupları Antalya’ya yönlendirdiler. Dolayısıyla, 2023’e pazar paylarımızı arttırmış, yeni pazarlara ulaşmış bir yıl olarak bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Almanya'da 'çocuk parası turizmi' endişesi! Karara tepkiler sürüyor Almanya'ya gelen ve çalışmayan AB vatandaşlarının ilk 3 ay boyunca 'çocuk yardım parası' alabileceği yönünde karar alan Avrupa Birliği Adalet Divanı'na tepkiler sürüyor. Alınan kararla birlikte özellikle Romanya ve Bulgaristan gibi aylık ortalama gelirin düşük olduğu AB ülkelerinden, bu sosyal yardımdan faydalanmak isteyecek çok sayıda çocuklu ailenin 3 aylığına Almanya'ya gelmesinden endişe ediliyor.

Turizmde hedef 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir Pandemide turizm sektörü yeniden yapılandı, tanıtım stratejisi değiştirildi, 81 il kapsama dâhil edildi, gastronomi, kültür, tarih, denizgüneş, kruvaziyer gibi önemli alanlar belirlenip hedefe göre onlarca film çekildi. Yüzlerce noktada tanıtım yapıldı, milyarlarca izlenmeye ulaşıldı ve hedef büyüdü: 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir...