Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

Türkiye ile Mısır arasında yaşanan siyasi gerilimlere rağmen iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari temaslar sınırlı da olsa bugüne kadar devam etti. Mısır-Türkiye ilişkilerinin girdiği yeni dönem ile birlikte de siyasi ilişkilerin yanı sıra ticari ilişkilerin geliştirilmesi için adım atılıyor. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda 22-24 Ağustos’ta Mısır’a tüm sektörleri kapsayan ticari bir heyet ziyareti gerçekleştirilecek. Türk iş insanları, Kahire’de, Mısırlı iş insanları ile görüşmeler yapılacak. İş insanları iki ülkedeki yatırım fırsatları üzerinde duracak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de haziran ayı başında İslam Kalkınma Bankasının yıllık toplantısına katılmak için Kahire’ye gitmişti. Bu ziyaret 9 yılın ardından Türkiye’den Mısır’a bakan seviyesindeki ilk ziyaret olarak kayıtlara girmişti.

Mısır'da tarihi karar: Müslüman Kardeşler siyasetten çekildi Mısır’da şiddeti reddettiklerini belirten Müslüman Kardeşler siyasetten çekilme kararı aldı. Kahire yönetimi tarafından terör oluşumu olarak kabul edilen Müslüman Kardeşler büyük bir halk desteğine sahipti.

Diplomaside yeni durak Mısır Türkiye’nin dış politikadaki normalleşme süreci atılan somut adımlarla pekiştiriliyor.