Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Avrupa Birliği (AB) Rus gazının tamamen kesilmesine karşı hazırladığı 'acil durum' planı kapsamında gaz kullanımını yüzde 15 azaltmayı düşünüyor. AB ülkeleri tasarruf tedbirleri kapsamında soğuk su ile duş, klima kullanımını azaltma, toplu taşıma ve bisiklet tercih etme gibi tedbirleri devreye almaya başladı. Diğer yandan doğalgaz arzında yaşanacak sıkıntının Avrupa sanayini olumsuz etkilemesi bekleniyor. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Kurucu Başkanı ve Lux Plastik Genel Müdürü Burak Önder, tasarruf tedbirleri kapsamında en çok etkilenecek alanın sanayi olduğunu belirterek "Çünkü kışın ilk olarak sanayi tesislerinin gazı kesilecek. Hane halkının gazını kesemezsiniz. Bu da Avrupa'da üretimin azalması anlamına gelir. AB'nin de üretemediği ürünleri bir şekilde temin etmesi gerekecek" dedi. Rusya ile AB arasında yaşanan bu durumun Türkiye'ye fırsatlar sunduğunu dile getiren Önder "Rusya-Ukrayna savaşını fırsat olarak değerlendirmek belki doğru bir ifade olmayabilir ama biz AB ülkelerinden Türkiye'ye yeni siparişlerin geleceğini düşünüyoruz. Mart ayından beri AB'ye ihracatta bir azalma var. Bunun durumun eylül ayı itibarıyla tersine döneceğini, AB'den yeni siparişler geleceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

RESESYONDAN EN AZ ETKİLENEN ÜLKELERDEN BİRİ OLABİLİRİZ

Avrupa'daki resesyon endişeleri ile ilgili de konuşan Önder "Tarihsel olarak bakacak olursak son 150 yılda 14 kez dünya resesyonu olmuş. Aslında istenen bir şey değil ancak çok da enseyi karatmamak lazım. Hemen hemen 10 yılda bir resesyon görmüşüz. Diğer yandan dünya ticaretinden alınan pay yüzde 18 Çin, yüzde 8,5 Amerika, yüzde 8 Almanya. Gelişmiş ülkelerin etkilenmesi bizden daha ağır olabilir. Bence çalışır ve doğru bir strateji uygulayabilirsek Avrupa Birliği bölgesinde bu süreçten görece daha az etkilenen ülkelerden biri olabiliriz" ifadelerini kullandı.

PARİTEDEKİ DEĞİŞİM FAZLA ETKİLEMEZ

Avro/dolar paritesindeki değişimin ihracata etkilerine de değerlendiren Önder şunları kaydetti: Türkiye’nin gelirleri genellikle avro olduğu için bu zamana kadar parite kazancı elde ediyordu. Ancak paritenin eşitlenmesiyle beraber bu durum nötr hâle geldi. İster istemez ihracat rakamlarının dolarla hesaplanmasından da kaynaklı olarak bir düşüş gerçekleşecek. Ancak duruma rasyonel bir şekilde baktığımız zaman, dünyanın her yerinde dolar paritesi güçlendi. Ben fiyatlarımı bu oranda artıracaksam, Çinli firma da ister istemez artıracak. Ben bunun ticaret açısından çok majör bir etkisi olacağını düşünmüyorum.

UZAK DOĞU KAPISI YENİDEN AÇILDI

Türk ev ve mutfak eşyaları sektöründe global markalarından biri olma yolunda ilerleyen Lux Plastik ihracatını son 10 yılda 10’a katlarken, yeni dönemde Avrupa, Latin Amerika ve Uzak Doğu başta olmak üzere gelişmiş pazarlarda derinleşerek pazar payını arttırmayı hedefliyor. Lux Plastik Genel Müdürü Burak Önder, Silivri'deki fabrikada yaklaşık 800 ürün ürettiklerini belirterek "Üretimimiz yüzde 70'ini ihraç ediyoruz. 5 kıtada 100’e yakın ülkeye satış yapıyoruz. Ana pazarımız Avrupa Birliği. Onu Orta Doğu ve Kuzey Afrika takip ediyor ancak Sahra Altı Afrika’da ve her ne kadar son 2 yılda biraz gevşese de Uzak Doğu’da ve Latin Amerika’da da rakamlarımız gayet iyi. Özellikle Türk imajı ve dizilerinin etkisiyle Latin Amerika'da iyi gidiyoruz. Pandemi sebebiyle 2,5 yıldır etkisiyle Uzak Doğu pazarları kapalıydı. Ağustostan itibaren Uzak Doğu'ya da açılıyoruz" dedi.

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