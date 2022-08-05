Türkiye Gazetesi

Endeks, Temmuz ayında bu sene başındaki tarihi rekorlarını kırdığından bu yana art arda 5’inci ayında geriledi ve geçtiğimiz Haziran ayına göre yüzde 8,6 düşüşle 140.9 olarak gerçekleşti.

Bununla birlikte, küresel ölçekte en çok işlem gören gıda emtia ürünlerinin fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen endeks, 2021 yılının Temmuz ayına kıyasla yüzde 13,1 daha yüksek bir seviyede kaldı.

BİTKİSEL YAĞ FİYATLARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları Endeksi, Haziran ayına göre Temmuz’da yüzde 19,2 düşerek son 10 ayın en düşük seviyesine geriledi. Palm yağı fiyatlarının Endonezya’dan bol miktarda ihracat imkânı beklentisi, palm tohumu yağının bol miktarda yeni ürün arzı beklentilerine yanıt vermesi ve soya yağı fiyatlarının uzun süreli durgun talep nedeniyle düşmesiyle birlikte, tüm yağ türleri için uluslararası fiyatlarda düşüşler yaşandı.

TAHIL KORİDORU FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

FAO Küresel Tahıl Fiyat Endeksi de ay içinde yüzde 11.5 geriledi ancak bu oran Temmuz 2021 fiyatlarına göre yüzde 16.6 daha yüksek bir seviyede gerçekleşti.

Endekste temsil edilen tüm tahıl fiyatlarının düşmesine buğday fiyatlarındaki yüzde 14.5’lik düşüş öncülük etti.

Bu düşüşe kısmen Ukrayna ve Rusya arasında tahıl ihracatındaki engellerin (önemli Karadeniz limanlarının açılması) kaldırılmasına yönelik anlaşmanın hayata geçmesi ve kısmen de Kuzey Yarım Küre’deki hasat mevsimi neden oldu. Küresel pirinç fiyatları da 2022’de ilk kez düştü.

Tahıl koridoru anlaşmasının yankıları sürüyor: ABD'li ve İngiliz diplomatlardan Türkiye'ye teşekkür ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ajay Sharma, Türkiye'ye Ukrayna tahılının güvenli şekilde limanlardan ayrılması için gösterdiği çaba için teşekkür etti.

Hazine Bakanlığı'ndan 'Tahıl Koridoru' açıklaması: Fiyatlara olumlu yönde yansıyor Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı. Komitede kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilebilmesine yönelik tedbirler görüşüldü. Öte yandan 'Tahıl Koridoru'nun dünya genelinde tahıl fiyatlarına olumlu yönde yansıdığı belirtildi.

'Tahıl koridoru' için açıklamalar peş peşe geliyor: Dünya Türkiye'nin başarısını konuşuyor Türkiye'nin öncülük ettiği tahıl koridorunda 26 bin 526 ton mısır yüklü ilk gemi sabah saatlerinde Odessa Limanı’ndan ayrılmıştı. Türkiye'nin gayretleriyle aşılan krizin ardından, liderlerden peş peşe açıklamalar geldi.

İlk durak İstanbul! Tahıl koridorunda rota belli oldu: Gemi İHA'larla ve uyduyla izlenecek Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaşanan tahıl sorununun çözümü için Türkiye'nin girişimleriyle uygulamaya konulan 'tahıl koridoru'nda ilk sevkiyat için geri sayım başladı. Ukrayna limanından kalkacak olan geminin mısır yüklü olduğu kaydedilirken, ilk gemi Ankara'nın da girişimleriyle açlık tehlikesi yaşayan Afrika ülkelerine gönderilecek. İlk rotanın Somali olacağı ifade edilirken, gemilerin yola çıktığı andan itibaren İHA'larla ve uyduyla izleneceği belirtildi.