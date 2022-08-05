Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.762,95 puana taşıdı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 49,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

EN ÇOK ULAŞTIRMA KAZANDIRDI

Bankacılık endeksi yüzde 4,09 ve holding endeksi yüzde 0,85 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,44 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,18 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 kazançla 2.750,49 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.762,95 puana taşıdı.

ABD'DE İŞSİZLİK ORANI GERİLEDİ

ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 528 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.

Analistler, ABD'de güçlü gelen istihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentileri artırmasıyla pay piyasalarında satış baskısının arttığını, BIST 100 endeksinin ise pozitif ayrıştığını kaydetti.

Haftaya yurt içinde sanayi üretimi, ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesinde sanayi üretiminin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.780 seviyesinin direnç, 2.600 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul sanayi şirketlerini ziyaret ediyor Borsa İstanbul, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma ve büyüme hedefleri doğrultusunda üretim, yatırım, ihracat yapan ve istihdam oluşturan sanayi şirketlerine planlı ve düzenli ziyaretler gerçekleştirerek, halka arz süreçleri ve sermaye piyasaları hakkında detaylı bilgi veriyor.

Borsa rekor seviyede! Dolar ve Euro yılın en yüksek seviyesini gördü Yeni haftanın ilk gününde döviz kurları yükselişlerini sürdürüyor. Dolar ve Euro yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Dolar kuru 16,60 TL’yi aşarken, Euro 17,80 lirayı aştı.

Borsa rekorda, altın tırmanışta Piyasalar yeni haftaya hareketli başladı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün 2.500 puanın da üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü. Küresel piyasalarda altın da ABD'de artan resesyon endişeleri, yüksek küresel enflasyon, Rus gazına ve petrolüne uygulanabilecek yeni bir yaptırım ihtimali sebebiyle yükselişini sürdürdü. Son beş haftanın zirvesine gelen ons, 2.000 dolara yaklaştı. Gram altın da bu etkiyle 940 TL sınırına dayandı.

Borsa günü rekor seviyede tamamladı Borsa, günü yüzde 0,64’lük yükselişle rekor seviyede tamamladı.