Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin sanayi ihracatı, 107 milyar 768 milyon dolarla bütün zamanların en yüksek ocak-temmuz rakamına ulaştı. Sanayi sektörünün dış satımı yılın yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 arttı. Türkiye'nin sanayi dış satımının toplam ihracat içerisindeki payı da yüzde 74,6 oldu. Özellikle sanayinin kalbi Almanya ve tekstil sektörünün dünyadaki en önemli ülkesi İtalya’ya yapılan ihracatlar dikkat çekti.

Yılın ilk yarısında Almanya'ya deri ve deri mamulleri 97,9 milyon dolar, makine ve aksamları 577,4 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller, 1,3 milyar dolar, iklimlendirme sanayii 405,4 milyon dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyon 2,2 milyar dolarlık, dış satım yaptı. İtalya'ya tekstil ve hammaddeleri 635,1 milyon dolarlık, İsrail'e çelik sektörü 950,6 milyon dolarlık, ABD'ye çimento cam seramik ve toprak ürünler 573,2 milyon dolar, mücevher sektörü 553,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Hollanda'ya kimyevi maddeler ve mamulleri 1,5 milyar dolar, Birleşik Krallık'a elektrik ve elektronik sektörü 901,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Tekstil ve ham maddeleri 6,1 milyar dolar, deri ve deri mamulleri 1,1 milyar dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 19,7 milyar dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 12,4 milyar dolar, elektrik ve elektronik 8,4 milyar dolar, makine ve aksamları 5,7 milyar dolar, demir ve demir dışı metaller 8,8 milyar dolar, çelik 13,5 milyar dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 3,2 milyar dolar, mücevher sektörü 3,1 milyar dolar, iklimlendirme sanayii 3,8 milyar dolarla bütün zamanların en yüksek ocak-temmuz ihracat rakamlarına ulaştı.

Avrupa’nın kışı sanayicinin yazı Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Kurucu Başkanı ve Lux Plastik Genel Müdürü Burak Önder, AB'nin gaz kullanımını yüzde 15 azaltma kararından en olumsuz etkilenecek alanın sanayi olduğunu belirterek "Bu da Avrupa'da üretimin azalması anlamına gelir. AB'nin üretemediği ürünleri bir şekilde temin etmesi gerekiyor. Eylül ayından itibaren yeni siparişler gelebilir" dedi.