Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR | İSTANBUL

Talya Bilişim Yönetici Ortağı Nilüfer Durukal yaşanan bu dönüşümde her şey dâhil sistemin yerini butik otelciliğe bıraktığına dikkat çekerek "Daha küçük ölçekli, kişiye özel, farklılaşmış bir hizmet anlayışı geliyor. Bu anlamda web teknolojileri ile bulut bilişim öne çıkıyor. Tüm sistemlerimiz birbiriyle konuşur durumda olmalı ki veri tek noktadan giriliyor olsun, buna karşılık çok detaylı ve farklı bakış açıları barındıran raporlar alabilelim. Yapay zekâdan faydalanarak satışta kârlılık sağlayabilelim. Artık doluluk değil, kârlılık ön planda biliyorsunuz. Oteller yüzde 100 dolu olmak yerine yüzde 90 dolulukla daha yüksek fiyattan satış yapmayı tercih ediyor. Misafir profili de bu doğrultuda değişiyor. Artık daha çok para harcayan bilinçli turist geliyor" diye konuştu. Talya Bilişim'in sunduğu Elektraweb bir oteli, ön bürosundan muhasebesine, oda ve kat hizmetlerinden restorana, Booking, Expedia gibi uluslararası satış kanalları bağlantılarından personel ve SPA yönetimine kadar tüm departmanlarıyla dijital ortamda yönetebilmeyi sağlıyor.

Yıllar boyu havada kalabilecek! 5 bin kişilik uçan otel 'Sky Cruise' tanıtıldı: İçinde yok yok... 5 bin kişi kapasiteli ve yıllar boyu havada kalabilecek 'uçan otel' konsepti tanıtıldı. Nükleer enerjiyle çalışacak olan 'Sky Cruise' isimli aracın içerisinde restoranlar, alışveriş merkezi, spor salonları ve yüzme havuzu bulunuyor. Uçan otelin 2040 yılında gökyüzünde olması planlanıyor.