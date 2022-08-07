Türkiye Gazetesi

Türkiye hayvansal varlığını korumak için harekete geçiyor. Hayvancılıkta küpe uygulamasının ardından şimdi de e-Nabız uygulamasının benzeri hayvancılık sektörü için hayata geçiriliyor. Karacabey TİGEM’de “Tarım Varsa Hayat Var” projesinin tanıtım toplantısında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, dijitalleşen dünyada tarım ve hayvancılığın önemine dikkat çekerek “Tarım ve hayvancılıkta da dijitalleşme ve yapay zekâdan yardım almak istiyoruz. Bu anlamda hayvanlarla ilgili e-Nabız oluşturmayı arzu ediyoruz.. Nasıl insanlarda e-Nabız varsa hayvanlarla ilgili de istediğiniz hayvanı elektronik ortamda girerek istediğiniz bilgisine ulaşabilirsiniz. Bu noktada da e-Devlet uygulaması ile yurt dışından finansal destekle bir uygulama gerçekleştirmek adına çalışma yürütüyoruz” dedi.

1 METREKARE TOPRAK ALMADIK

Bakan Kirişci Türkiye’deki tohumda kendine yeterlilik konusunda da “Türkiye’nin tohumda kendine yeterlilikte son 20 yılda yüzde 31’den yüzde 94’e çıktı. Bu alandaki hedefimiz yüzde 100’e çıkmak” diye konuştu. Kirişci, Venezuela’da toprak satın alınması konusuyla ilgili yöneltilen bir soruya ise “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Venezuela’dan kendi hesabına aldığı 1 metrekare toprağı yoktur. Kaldı ki o ülkenin mevzuatında da toprak ancak kiralanabiliyor. Biz devlet olarak kiralayan değil, kendi üreticimizin bilgisini oraya taşıyan, buna rehberlik hizmeti veren Tarın ve Orman Bakanlığı olacağız" cevabını verdi. Türkiye'nin tarımda geldiği noktayı da değerlendiren Bakan Kirişci şunları kaydetti: 2002’de 3,5 milyar dolar tarımda ihracat varken bugün 30 milyar dolarlara dayandı. Buradan nereye gelmek istiyoruz. Türkiye tarımsal dış ticarette ihracatçı konumdadır. İthalat da elbette var. Türkiye tarımsal ticarette artan nüfusa, göçe, turiste rağmen net olarak ihracatçıdır.

KADIN VE GENÇLERİN KÖYE DÖNÜŞÜ TEŞVİK EDİLECEK

Köyden kente göçü tersine çevirmek adına da birtakım çalışmalar içinde olduklarını ifade eden Kirişci “Özellikle kadınların güvence altına alınması yoluyla kırsalın takip edilmesi ve kırsalın cazibe merkezi hâline getirilmesi açısından Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir çalışma içerisindeyiz. Kadını kırsalda tutarsak ailenin diğer fertleri de kırsalda olacaktır. Bunun yanı sıra Millî Eğitim Bakanlığı ile planladığımız köy okulları projemiz bulunuyor” dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak gençleri de unutmadıklarını dile getiren Kirişci, gençlerin kırsalda tarımsal faaliyetler yürütmesi durumunda onlara sundukları desteklerin de olduğunun altını çizdi.

GIDADA SAHTECİLİK YAPAN FİRMALARA CEZA YAĞDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu yılın 7 aylık döneminde gerçekleştirilen 731 bin 648 gıda denetiminde 8 bin 321 işletmeye ceza uygulandığını belirterek "24 işletme faaliyetten menedildi. 107 işletme için suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız" ifadesini kullandı.

Hayvancılıkla uğraşanlara 400 bin TL'ye kadar hibe desteği Hayvancılıkla uğraşan ve yapmak isteyen vatandaşlara devletten 2 yıl ödemesiz kredi ve 400 bin TL'ye kadar hibe desteği müjdesi geldi. Hibeden 50 hayvana kadar yararlanmak mümkün.

Desteklerden aslan payı hayvancılığa verilecek 2022 yılında yaklaşık 23 milyar liralık tarımsal destekleme bütçesinden aslan payı yüzde 29,5 ile hayvancılığa ayrıldı. Bu sektöre 7 milyar 620 milyon liralık ödeme yapılması planlanıyor.